Понедельник, 25 Июля 2022 17:11

АрмИнфо. При проведении работ по разминированию армяно-турецкой границы на мине подорвался один человек. Об этом сообщает сайт ermenihaber.

Согласно источнику, пострадавший был сотрудником израильской компании, проводившей работы по разминированию. Он доставлен в

больницу и на данный момент его состояние удовлетворительное.

Сайт напоминает, что 13 июля турецкий новостной портал распространил информацию о том, что уже 20 дней в селах вокруг КПП

<Догукап> на армяно-турецкой границе ведутся работы по разминированию.

Ранее, 1 июля на встрече в Вене спецпредставители Турции и Армении Сердер Кылыч и Рубен Рубинян договорились в максимально сжатые сроки открыть границы для граждан третьих стран. Также они договорились открыть воздушное сообщение по перевозке грузов.

Сегодня также стало известно, что Кылыч посетил турецко-армянскую границу, где ознакомился с ходом проводимых работ.