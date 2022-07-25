Понедельник, 25 Июля 2022 14:08

АрмИнфо. Компания GeoProMining Gold окажет финансовое содействие общине Арарат Араратской области Армении, где расположена золотоизвлекательная фабрика Компании, с целью реконструкции Дома культуры города и благоустройства прилегающего к нему парка.

Как говорится в официальном сообщении компании, соответствующее соглашение подписали генеральный директор GeoProMining Gold Анатолий Гоготин и глава общины Арарат Аслан Аветисян. В целом стоимость субвенционной программы оценивается в 100 млн. драмов, 30 млн. из коих предоставит Компания, 35 млн. - правительство Армении, еще в 35 млн. - община.

<Как социально ответственная Компания, мы озабочены не только рядом производственных задач, но и подчеркиваем важность развития социальной инфраструктуры в регионах нашего присутствия. Община Арарат - наш давний и хороший партнер, и мы совместно работаем над улучшением качества жизни и комфорта ее жителей, многие из которых вовлечены в нашу деятельность. Как свидетельствует наш опыт в Гегаркуникской области, субвенционные программы - один из лучших форматов взаимодействия государства, бизнеса и органов местного самоуправления >, - сказал гендиректор компании GeoProMining Gold Анатолий Гоготин:

Глава общины Арарат Аслан Аветисян в свою очередь добавил: <Социальная составляющая - одно из основных направлений, над которым мы работаем совместно с крупными производственниками нашего региона. В этом плане можно сказать, что GeoProMining Gold является нашим основным партнером и хорошим другом, на протяжении многих лет присутствия участвующим в жизни общины и ее жителей. Я и полагаю, что пример этой Компании должен быть заразительным для иных крупных предприятий региона>.

Согласно источнику, текущий проект - это третья по счету субвенционная программа, в которой в кооперации с местными органами самоуправления и правительством Армении участвует GeoProMining . Первые две были реализованы в Гегаркуникской области Армении, где располагается эксплуатирующееся Компанией Сотское месторождение. В частности, Компания ила 100 млн. драмов было на программы газоснабжения ряда сел, развития сети водоснабжения, освещения сельских улиц, реконструкцию и благоустройство улиц, парка города Варденис и прилегающих сельских общин.

Напомним, что Группа компаний GeoProMining - одна из крупнейших промышленных инвесторов Армении - работает в стране 15 лет. Армянские активы группы состоят из Сотского золотоносного рудника, Араратской золотоизвлекательной фабрики и Агаракского медно-молибденового комбината. За 15 лет работы группа вложила в модернизацию своих армянских предприятий свыше $400 млн.. Размер социальных инвестиций Группы в развитие регионов присутствия превышает $15 млн.