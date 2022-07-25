|Состояние здоровья солдата, получившего ожоги, оценивается как крайне тяжелое - МО
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Взгляд из Москвы: Адресат заявления Хаменеи был один - Эрдоган
|Ереванские автобусные остановки будут модернизированы
|При проведении работ по разминированию армяно-турецкой границы на мине подорвался один человек
|Генеральный директор компании <Айпост> подал в отставку
|GeoProMining окажет финансовое содействие в деле реконструкции Дома культуры города Арарат
|Спецпредставитель Турции посетил КПП на границе с Арменией
|Темпы распространения коронавируса в Армении ускорились
|Прогноз: Итоги "Тегерана" дадут ответы на многие вопросы по Южному Кавказу
|В Армении нарушен конституционный строй - правозащитник
|Благословение поэзией
|В Армении загорелся склад крупной экспедиторской компании
|Ара Карян:Расширение НАТО и последствия
|В Ереване температура воздуха прогреется до +28 -+30 градусов - МЧС
|ЕС направит 7,7 млн евро на реализацию соглашения о партнерстве с Арменией
|Европарламентарий: Альтернативой России Европа в поставках энергоресурсов видит Алжир, Катар или Азербайджан.
|Глава комиссии по внешним связям парламента Армении не считает заявление Анкары по <Зангезурскому коридору> предусловием налаживания отношений
|Египет заинтересован в развитии отношений с Арменией по различным направлениям
|Прогноз: Рано или поздно, Армения предоставит Азербайджану и Турции возможность коммуникации, но лишь на своих условиях
|Политолог: На доске Большого Ближнего Востока идет большая игра уже не в шахматы, а в нарды
|Армения стала главным цветочным "хабом" для Северного Кавказа
|В Совете НС обсуждается обращение парламента в КС по вопросу о прекращении полномочий депутатов от оппозиции
|Посол Армении в Украине: диппредставительство будет оказывать поддержку гражданам, которые в ней нуждаются
|Администрация Арагацотна опровергает сообщения о пленении турками армянских пастухов и угоне скота
|В I полугодии 2022 года инвестиционные затраты ЮКЖД составили 2,3 млрд драмов
|Президенты Туркменистана и Кыргызстана встретились в Чолпон-Ата
|Президент Туркменистана обсудил с премьер-министром Грузии перспективы сотрудничества.
|АраратБанк внедрил новую услугу: Фора-онлайн
|Германия придает важность региональному миру и поддерживает шаги Армении в этом направлении: Вице-спикер Бундестага
|Полиция Армении закупит 175 автомобилей у ООО <Тойота Ереван>, владельцами которого являются сын Роберта Кочаряна Седрак Кочарян и бизнесмен Самвел Майрапетян
|Правительство Армении утвердило Стратегию судебно-правовых реформ РА на 2022-2026 годы: ожидается применение инструментов правосудия переходного периода
|Прогноз: Подписав обязательства под дулом автомата, Армения получит не мир, а прямой путь к следующей войне
|Безработным участникам войн в Арцахе будет оказана помощь в трудоустройстве
|Открытие "Зангезурского коридора" создаст новые возможности для Азербайджана, Турции и Пакистана - спикер турецкого парламента
|Лавров обсудил с Байрамовым нормализацию армяно-азербайджанских отношений
|Бакинские СМИ сообщают об инцидентe с российскими миротворцами в Карабахе
|Сигнал о заложенных на станциях Ереванского метрополитена взрывных устройствах оказался ложным, метро заработало
|Прогноз: Армения может оказаться под санкциями
|Уникальное полотно Айвазовского <Христос и ученики> после длительной реставрации вновь предстало перед публикой
|Франция готова содействовать в углублении и расширении программы обучения французскому языку в школах Армении
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Александр Аветисян назначен советником главы правительства на общественных началах
|На трех станциях Ереванского метро взрывных устройств не обнаружено
|Team Telecom Armenia выступит партнером международного фестиваля STARMUS
|Наццентр эстетики им. Генриха Игитяна и детский музей Швейцарии Creaviva проведут мастер-классы для детей Армении
|Высший Судебный Совет Армении призывает коллег из генеральной прокуратуры быть максимально сдержанными в выражениях
|Работа Ереванского метрополитена парализована из-за сообщений о заложенных взрывных устройствах
|Экс-Омбудсмен Армении направил в Комитет по ликвидации расовой дискриминации альтернативный доклад о политике ненависти и вражды Азербайджана в отношении армян
|Прогноз: Влияние РФ на Южном Кавказе, в Центральной Азии и в Восточной Европе резко снизится
|С пятницы жара в Армении начнет отступать
|Иран не потерпит закрытия границ с Арменией
|Польша заявляет о своей готовности поддержать усилия по достижению мира между Арменией и Азербайджаном
|Армения не полностью соответствует минимальным стандартам по искоренению проблемы трафикинга - Госдеп
|В Армении будут ужесточены меры ответственности за выброс мусора в неположенном месте
|Франция приветствует прямую встречу министров иностранных дел Армении и Азербайджана
|ЕС предлагает гранты на программы мобильности для деятелей культуры
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|МИД РА: Минская группа ОБСЕ играет ключевую роль в продвижении мирного процесса и нормализации отношений с Азербайджаном
|Глава внешней разведки прибыл в Баку
|Читать больше
АрмИнфо. Спецпредставитель Турции по нормализации турецко-армянских отношений, посол Сердар Кылыч посетил находящийся на границе двух государств город Карс. Об этом сообщает сайт Gazete Kars.
Согласно источнику, визит спецпредставителя носит закрытый для прессы характер. Он посетил руины Ани, побывал в музее сыров и военном музее, ознакомился с контрольно-пропускным пунктом Догукап в районе Акьяка.
Напомним, что 1 июля в Вене спецпредставители Турции и Армении
Сердар Кылыч и вице-спикер НС РА Рубен Рубинян договорились открыть границу для граждан третьих стран. Соггласно официальной информации МИД Армении, стороны намерены <в возможно кратчайшие сроки обеспечить пересечение сухопутной границы между Арменией и Турцией для граждан третьих стран> и начать прямые авиагрузоперевозки между двумя странами. Обсуждены также <конкретные шаги> для полноценного межгосударственного урегулирования.
|Состояние здоровья солдата, получившего ожоги, оценивается как крайне тяжелое - МО
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Взгляд из Москвы: Адресат заявления Хаменеи был один - Эрдоган
|Ереванские автобусные остановки будут модернизированы
|При проведении работ по разминированию армяно-турецкой границы на мине подорвался один человек
|Генеральный директор компании <Айпост> подал в отставку
|GeoProMining окажет финансовое содействие в деле реконструкции Дома культуры города Арарат
|Спецпредставитель Турции посетил КПП на границе с Арменией
|Темпы распространения коронавируса в Армении ускорились
|Прогноз: Итоги "Тегерана" дадут ответы на многие вопросы по Южному Кавказу
|В Армении нарушен конституционный строй - правозащитник
|Благословение поэзией
|В Армении загорелся склад крупной экспедиторской компании
|Ара Карян:Расширение НАТО и последствия
|В Ереване температура воздуха прогреется до +28 -+30 градусов - МЧС
|ЕС направит 7,7 млн евро на реализацию соглашения о партнерстве с Арменией
|Европарламентарий: Альтернативой России Европа в поставках энергоресурсов видит Алжир, Катар или Азербайджан.
|Глава комиссии по внешним связям парламента Армении не считает заявление Анкары по <Зангезурскому коридору> предусловием налаживания отношений
|Египет заинтересован в развитии отношений с Арменией по различным направлениям
|Прогноз: Рано или поздно, Армения предоставит Азербайджану и Турции возможность коммуникации, но лишь на своих условиях
|Политолог: На доске Большого Ближнего Востока идет большая игра уже не в шахматы, а в нарды
|Армения стала главным цветочным "хабом" для Северного Кавказа
|В Совете НС обсуждается обращение парламента в КС по вопросу о прекращении полномочий депутатов от оппозиции
|Посол Армении в Украине: диппредставительство будет оказывать поддержку гражданам, которые в ней нуждаются
|Администрация Арагацотна опровергает сообщения о пленении турками армянских пастухов и угоне скота
|В I полугодии 2022 года инвестиционные затраты ЮКЖД составили 2,3 млрд драмов
|Президенты Туркменистана и Кыргызстана встретились в Чолпон-Ата
|Президент Туркменистана обсудил с премьер-министром Грузии перспективы сотрудничества.
|АраратБанк внедрил новую услугу: Фора-онлайн
|Германия придает важность региональному миру и поддерживает шаги Армении в этом направлении: Вице-спикер Бундестага
|Полиция Армении закупит 175 автомобилей у ООО <Тойота Ереван>, владельцами которого являются сын Роберта Кочаряна Седрак Кочарян и бизнесмен Самвел Майрапетян
|Правительство Армении утвердило Стратегию судебно-правовых реформ РА на 2022-2026 годы: ожидается применение инструментов правосудия переходного периода
|Прогноз: Подписав обязательства под дулом автомата, Армения получит не мир, а прямой путь к следующей войне
|Безработным участникам войн в Арцахе будет оказана помощь в трудоустройстве
|Открытие "Зангезурского коридора" создаст новые возможности для Азербайджана, Турции и Пакистана - спикер турецкого парламента
|Лавров обсудил с Байрамовым нормализацию армяно-азербайджанских отношений
|Бакинские СМИ сообщают об инцидентe с российскими миротворцами в Карабахе
|Сигнал о заложенных на станциях Ереванского метрополитена взрывных устройствах оказался ложным, метро заработало
|Прогноз: Армения может оказаться под санкциями
|Уникальное полотно Айвазовского <Христос и ученики> после длительной реставрации вновь предстало перед публикой
|Франция готова содействовать в углублении и расширении программы обучения французскому языку в школах Армении
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Александр Аветисян назначен советником главы правительства на общественных началах
|На трех станциях Ереванского метро взрывных устройств не обнаружено
|Team Telecom Armenia выступит партнером международного фестиваля STARMUS
|Наццентр эстетики им. Генриха Игитяна и детский музей Швейцарии Creaviva проведут мастер-классы для детей Армении
|Высший Судебный Совет Армении призывает коллег из генеральной прокуратуры быть максимально сдержанными в выражениях
|Работа Ереванского метрополитена парализована из-за сообщений о заложенных взрывных устройствах
|Экс-Омбудсмен Армении направил в Комитет по ликвидации расовой дискриминации альтернативный доклад о политике ненависти и вражды Азербайджана в отношении армян
|Прогноз: Влияние РФ на Южном Кавказе, в Центральной Азии и в Восточной Европе резко снизится
|С пятницы жара в Армении начнет отступать
|Иран не потерпит закрытия границ с Арменией
|Польша заявляет о своей готовности поддержать усилия по достижению мира между Арменией и Азербайджаном
|Армения не полностью соответствует минимальным стандартам по искоренению проблемы трафикинга - Госдеп
|В Армении будут ужесточены меры ответственности за выброс мусора в неположенном месте
|Франция приветствует прямую встречу министров иностранных дел Армении и Азербайджана
|ЕС предлагает гранты на программы мобильности для деятелей культуры
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|МИД РА: Минская группа ОБСЕ играет ключевую роль в продвижении мирного процесса и нормализации отношений с Азербайджаном
|Глава внешней разведки прибыл в Баку
|Читать больше
|Взгляд из Москвы: Адресат заявления Хаменеи был один - Эрдоган
|Прогноз: Итоги "Тегерана" дадут ответы на многие вопросы по Южному Кавказу
|Ара Карян:Расширение НАТО и последствия
|Прогноз: Рано или поздно, Армения предоставит Азербайджану и Турции возможность коммуникации, но лишь на своих условиях
|Политолог: На доске Большого Ближнего Востока идет большая игра уже не в шахматы, а в нарды
|Читать больше
|Оптический обман, комнаты-перевертыши, искаженная реальность: В Гюмри открылся первый <Музей иллюзий>
|В региональной конкурсной программе <Золотого абрикоса> представлено 2 фильма армянских режиссеров
|Президент Казахстана принял участие в специальной панельной сессии Катарского экономического форума
|Оппозиция Лаврову: РФ была и будет союзником Армении и армянского народа
|В Ереване открылась ОО <Украинский форум> для оказания помощи беженцам из Украины
|Полковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для России
|Третий президент Армении Серж Саргсян прибыл в Арцах
|Борис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса есть
|Лапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений Баку
|МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления "Воздушной тревоги"
|В Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия Азербайджану
|Сбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов Арцаха
|АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500
|Подразделения АО Арцаха уничтожили 12 танков противника
|Президент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мира