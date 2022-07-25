Понедельник, 25 Июля 2022 14:07

АрмИнфо. Спецпредставитель Турции по нормализации турецко-армянских отношений, посол Сердар Кылыч посетил находящийся на границе двух государств город Карс. Об этом сообщает сайт Gazete Kars.

Согласно источнику, визит спецпредставителя носит закрытый для прессы характер. Он посетил руины Ани, побывал в музее сыров и военном музее, ознакомился с контрольно-пропускным пунктом Догукап в районе Акьяка.

Напомним, что 1 июля в Вене спецпредставители Турции и Армении

Сердар Кылыч и вице-спикер НС РА Рубен Рубинян договорились открыть границу для граждан третьих стран. Соггласно официальной информации МИД Армении, стороны намерены <в возможно кратчайшие сроки обеспечить пересечение сухопутной границы между Арменией и Турцией для граждан третьих стран> и начать прямые авиагрузоперевозки между двумя странами. Обсуждены также <конкретные шаги> для полноценного межгосударственного урегулирования.