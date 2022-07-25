Понедельник, 25 Июля 2022 14:06

АрмИнфо.За последнюю неделю (c 18 по 24 июля) в Армении было проведено 6 158 тестов на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась у 965 человек (недельный рост на 53%), выздоровело - 547, скончалось - 7.

Согласно сообщению Министерства здравоохранения, фактическое лечение получает 1 144 пациента (с ростом за неделю на 55%).

В общей сложности, в стране было проведено 3 154 685 тестов, из коих было выявлено 425 365 случаев заражения, выздоровело 413 901 человек, летальных исходов - 8 633.

При этом, за последнюю неделю полностью вакцинировалось от коронавируса 1 017 950 человек, что на 0,1% выше показателя недельной давности.

Согласно источнику, по положению на 25 июля с.г. в общей сложности в стране получили 2 225 916 доз антиковидной вакцины, из коих первым компонентом вакцинировался 1 141 151 человек. Число ревакцинированных граждан за последнюю неделю выросло на 2,1%, достигнув 62 007.

Напомним, что на сегодняшний день в Армении без каких-либо ограничений доступны антиковидные препараты российского производства (Спутник V), британо-шведского (AstraZeneca), китайского (Коронавак и Синофарм), Phizer (американского производства) и <Спайквакс> производства американской компании Moderna