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 Понедельник, 25 Июля 2022 14:05
Давид Степанян

Прогноз: Итоги "Тегерана" дадут ответы на многие вопросы по Южному Кавказу

Прогноз: Итоги "Тегерана" дадут ответы на многие вопросы по Южному Кавказу

АрмИнфо. Итоги тегеранской встречи президентов РФ, ИРИ и Турции дадут ответы на многие вопросы, в том числе по Южному Кавказу, в целом, и по Армении, в частности. Подобное мнение выразил АрмИнфо политтехнолог Виген Акопян.

"Понятно, что на данной встрече лидеров трех региональных держав обсуждались и вопросы непосредственно касающиеся Армении. К примеру, вопросы разблокирования региональных коммуникаций и т.д. Визиты глав иранских, американских и российских спецслужб в Армению являются частью весьма серьезных геополитических процессов, затрагивающих не только наш регион, но и весь мир и также имеют связь с Тегераном", - считает он.

19 июля в Тегеране состоялась встреча президентов Путина, Эрдогана и Раиси. По итогам тегеранских переговоров лидеры России, Турции и Ирана приняли совместное заявление, в котором подтвердили приверженность укреплению сотрудничества.

Согласно политтехнологу, речь, ни много, ни мало, идет о формировании и становлении новых правил игры и, как следствие, нового миропорядка. В рамках процесса, стартовавшего 24 февраля с началом украинского кризиса.  По его оценкам, основные центр силы постепенно выходят с тактического на оперативный этап данных геополитических процессов с перспективой выхода на глобальный уровень.

"Соответствующие политические решения либо уже приняты в Тегеране, либо обрисованы их общие контуры. А в Ереване на уровне глав разведок ИРИ, США и РФ имела место "сверка часов" в рамках всех этих процессов. И я совершенно не склонен исключать визитов в Ереван других представителей разведывательных структур. РФ - стратегический союзник Армении, наша страна стремится наладить партнерские отношения с США, граничит с ИРИ и являясь членом ОДКБ стремится открыть границу с натовской Турцией.  Геополитика тесно переплетается с геоэкономикой. Полагаю, что одних перечисленных факторов уже достаточно для организации встреч глав разведок именно в Ереване, а не где-нибудь в другом месте", - подытожил политтехнолог.

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