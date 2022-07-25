Понедельник, 25 Июля 2022 14:01

АрмИнфо. Беззакония в отношении Аветика Чалабяна в очередной раз доказывают, что в Армении нарушен конституционный строй. Об этом в понедельник на пресс­конференции заявил основатель инициативы <Консолидация> Менуа Согомонян.

По его словам, одним лицом в стране узурпированы практически все ветви власти. Согомонян привел три факта, свидетельствующие об этом. Во-первых, как Следственный комитет, так и прокуратура и суды выполняют политический заказ. Во- вторых, правящая в стране парламентская фракция <Гражданский договор>, как одно лицо, внесла изменения в Уголовно- процессуальный кодекс ради того, чтобы Аветик Чалабян оставался под арестом. И третий факт, который свидетельствует о том, что на руководителя одного из департаментов Центрального банка Ара Чалабяна, являющегося братом Аветика Чалабяна, оказывается серьезное давление, цель которого - его удаление из ЦБ

Согомонян выразил уверенность в том, что тенденции нарушений конституционного строя будут углубляться, свидетельством которых является поощрение со стороны международных структур, в частности, недавнее заявление главы представительства Европейского Союза в Армении о том, что в стране нет политических заключенных. <Подобного рода заявления дают <зеленый свет> для совершения новых политических преследований>, - сказал Согомонян.

Он отметил, что не выдерживают никакой критики предъявленные Чалабяну обвинения. Речь, в первую очередь, идет о лице, который является политическим противником действующей власти, и та его политическая повестка, которая нацелена на предотвращение катастрофической политики премьер-министра Никола Пашиняна.

Методы и действия, применяемые в отношении Аветика Чалабяна напоминают о терроре 1937-1939 годов. <И если остаться безучастными к подобного рода случаям, мы должны ожидать, что завтра они придут к нам домой за каждым из нас>, - подчеркнул Согомонян.

Напомним, что ранее Следственный комитет Армении сообщал, что 9 мая 2022 на одном из сайтов была опубликована запись под заголовком <1000

драмов за каждого студента, преподаватель Аграрного университета подстрекает председателя студсовета к привлечению студентов к акциям протеста оппозиции, предлагая 1 тысячу драмов за каждого студента>. Согласно ведомству, в ходе предварительного следствия выяснилось, что лица, совершившие предполагаемое преступление, материально заинтересовали председателя студенческого совета Национального аграрного университета Армении, предложив 2 млн драмов за привлечение 2000 студентов к участию в митингах. <По совокупности полученных доказательств, в соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 163 Уголовного кодекса РА обвинение предъявлено двум лицам, в отношении одного из них - Аветика Чалабяна - в качестве меры пресечения было избрано заключение под стражу>, - говорилось в сообщении СК.