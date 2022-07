Понедельник, 25 Июля 2022 10:46

АрмИнфо.Часть первая. В разгаре войны на Украине в июле 2022 г. произошло довольно знаменательное расширение НАТО с включением в него Швеции и Финляндии, что в первую очередь продемонстрировало солидарность западной коалиции и, во-вторых, выявило показательную мощь северо-атлантического альянса, в третьих, можно сказать, сбросило на свалку идею и саму платформу Движения неприсоединения.

Безусловно, это в значительной мере увеличило асимметрию в раскладе военных параметров противостояния северо-атлантического альянса и России. Однако, даже не для военных экспертов очевидно, что блоковая матрица в современном мире, с применением средств поражения с ядерными боеголовками и средствами их доставки за пределами возможностей ПВО, по сути, не решает вопрос безопасности стран, и наоборот, увеличивает неопределенности.

Сама же акция по привлечению в альянс Швеции и Финляндии потребовала реализации многоходовой комбинации, выгодоприобретателем которого стала Турция, которая в очередной раз успешно разыграла роль «незыблемого союзника» альянса, решив прежде всего, свои насущные интересы по подавлению курдского движения уже на европейском фронте. Между тем, и здесь очевидно, что такое решение, за счет очередного жертвоприношения народно-освободительного движения курдов, в долгосрочном плане, скрытно, но злобно наращивает агрессивность курдского движения, проявления которого, только увеличивают его векторы и непредсказуемость как регионе так и вне его.

5 июля 2022 г. в штаб-квартире НАТО подписаны протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в альянс. Этому предшествовали закулисные дипломатические переговоры между Турцией Швецией и Финляндией, при ключевом участии США и НАТО. Домашняя работа с этими странами по заключению соглашения велась задолго до этого, с осени 2021 г.. Вопрос присоединения к блоку Финляндии и Швеции, был решен на последнем саммите НАТО в Испании 29-30 июня 2022 г. благодаря тому, что был найден компромисс для Турции по данному вопросу. В Мадриде были подписаны трехсторонние соглашения между Турцией, Швецией и Финляндией, в котором, по сути, Швеция и Финляндия уступили самым важным и приоритетным требованиям президента Турции Эрдогана.

В соглашении указано, что Швеция и Финляндия безоговорочно осуждают все террористические организации совершающие нападения на Турцию, и самое примечательное, определяют организации террористическими на основе того, как это определяет Турция. Президент Эрдоган выжал от НАТО по максимуму. По существу, центральными объектами являются головные курдские организации в т. ч. - Рабочая партия Курдистана (РПК), признанная террористической организацией во многих странах. Далее следует «PYD» ведущая политическая партия среди сирийских курдов, якобы созданная как сирийское отделение РПК в 2003 г., и считается, что обе организации тесно связаны через Союз общин Курдистана (KCK). Следующая организация «YPG» - Международные отряды народной самообороны или антифашистский интернациональный табур (АИТ) - воинское подразделение, состоящее из иностранных боевиков «Сирийских демократических сил», созданный в декабре 2016 г.. Отряды народной самообороны (YPG) входили в состав «Сирийских демократических сил» в гражданской войне Сирии. Четвертая организация «FETO» не связана с курдами, это - движение Фетхуллаха Гюлена, после попытки государственного переворота в июле 2016 г. турецкое правительство назвало движение изгнанного из страны Фетхуллаха Гюлена «Террористической организацией Фетхуллы» («FETO»), которая также упоминаться как «Parallel Devlet Uiğanması (PDY)» или «Параллельная государственная структура»).

Известно, что лидер РПК Абдулла Оджалан с 1999 г. отбывает пожизненное заключение в турецкой тюрьме на острове Имралы. РПК ведет вооруженную борьбу за предоставление автономии населенным преимущественно курдами юго-восточным районам Турции. Между тем, Турция прямо рассматривает все неблагонадежные курдские движения и организации аффилированными союзниками РПК, исходя из той выгодной позиции, что РПК признана террористической организацией во многих странах мира, включая США и Евросоюз. Турция тем самым, вывешивает террористический ярлык на все не благонадежные курдские движения.

Маленькая историческая справка, этнический Курдистан находится в составе четырех государств, население примерно 40 млн. человек и включает в себя - Турецкий Курдистан, Сирийский Курдистан, Иранский Курдистан и Иракский Курдистан. Этнический Курдистан на протяжении длительного исторического периода находится в состоянии нестабильности из-за отсутствия своего государственного образования, за создание которого ведется долгая борьба. О государственном образовании независимого Курдистана впервые было указано по итогам первой мировой войны в Севрском договоре в 1920 г., границы которого должны были определить совместно Англия, Франция и Турция.

Курдский народ очень давно ведет народно-освободительную борьбу, и для этого использует различные национальные движения, организации и партии. Раньше все или разные группы курдских движений в т. ч. партии (кроме РПК) не могли по указке президента Турции квалифицироваться террористическими. В действительности, в мире это так воспринималось и оценивалось, в том числе, со стороны США и той же Финляндии и Швеции. К примеру, США поддерживали курдские формирования в Сирии, и прилагали усилия, чтобы не допустить прямых столкновений Турции с курдскими «Сирийскими демократическими силами». Между тем, сейчас уже на базе международного соглашения Турция все курдские формирования в Турции и в Сирии и где либо считает аффилированными союзниками РПК, поскольку такой подход делает уязвимыми все курдские движения. Исходя из этого в формулировке в соглашении между Швецией, Финляндией и Турцией, президент Эрдоган добился того, что Турция сама будет определять какая курдская организация будет причислена к террористической, тем самым спокойно смывает с них народно-освободительный облик и характер их борьбы за демократию и права человека в Турции. В таком аспекте указанный пункт соглашения между Швецией, Финляндией и Турцией является ключевым определением достигнутого, и по существу, распространяется на полный формат взаимоотношений Турции с НАТО. Понятно одно, теперь на все неблагонадежные для правящей партии Турции курдские движения, партии и организации можно навесить ярлык террористический, связав их с РПК, к примеру, даже парламентскую партию Турции – «Демократическую партию народов», левая политическая партия, которая активно отстаивает права этнического курдского меньшинства в Турции.

Фактически обозначилось то, что в большой политике, невзначай, можно смять «каких-то» курдов в Европе. Да курдов в Европе можно депортировать и экстрадировать, (проживающих в Швеции и Финляндии и где-то ещё). Однако, у этой проблемы два аспекта, первая, Европа до предела наполнена такими беженцами подобных курдам. Они то это «примут во внимание» и будут помнить, и второе, это курдский вопрос в целом. Курдский вопрос, на самом деле, это народно-освободительное движение, можно это обозвать террористическим и для решения членства в НАТО Швеции и Финляндии, заведомо назначить курдские движения террористическими, но суть от этого не меняется. Могут возразить, так это даже не страна, что это по сравнению с не присоединившимися Швецией и Финляндией. Курдские движения в самой Турции и вне его на всем Ближнем Востоке не сравнимо с Финляндией и Швецией. Вообще-то не сравнимые вещи трудно сравнить, но между тем, курдские движения это реальность, как бы не обзывать народно-освободительное движение. Это реальность как фактор, который нельзя игнорировать (обозвать можно), это сила которая действует по принципу – «мина замедленного действия» и невозможно ни точно, ни приблизительно определить когда и при каких обстоятельствах она взорвётся и к каким последствиям приведет. Но между тем, факт в том, что северо-атлантический альянс очередной раз «кинул» курдов, вернее курдское народно-освободительное движение, поскольку оно как-то оказалось под ногами и мешало разворачиванию НАТО и давлению на Россию.

Это означает, что курды по неволе, очередной раз, оказались выброшенными «на свалку». Но дело в том, что факторы такого характера по логике развития мировой истории можно отодвинуть, но нельзя убрать в небытие. В действительности, (это показывает мировая история), страны и даже империи исчезали со сцены истории, но силы претендующие на фактор дестабилизации или стабилизации, к таким относятся народно-освободительные движения, нельзя уничтожить акцией объявления «плохим» или «хорошим», они существуют объективно. А это означает, что «кинутые» в очередной раз курдские движения, не могут остаться помятыми и брошенные «на свалку». Они воспрянут, а самое важное их подберут, поскольку сила, пусть и ослабленная не может «валятся» просто так под ногами. Весь вопрос в том, кто или какая геополитическая сила, когда и с какими намерениями подберёт курдское движение. Варианты разные, но Россия претендующая на роль геополитического игрока на Ближнем Востоке не может оставаться в стороне в этом геополитическом раскладе.

На этом фоне важно позиционирование Москвы, Тегерана и Анкары на саммите по сирийскому вопросу в Тегеране 19 июля 2022 г. Саммит состоялся через несколько дней после того, как президент США Джо Байден впервые за время своего президентства посетил Ближний Восток с остановками в региональных противниках Ирана, Израиле и Саудовской Аравии. Президент Турции Эрдоган на саммите в Тегеране настаивал на военном наступлении на сирийских курдов назвав их «террористами». Однако Эрдоган получил упрек за его стремление к наступлению на сирийских курдов со стороны верховного лидера Ирана Али Хаменеи на двусторонней встрече перед саммитом. Турция категорически против полуавтономной курдской администрации на богатом нефтью северо-востоке Сирии. Эрдоган обвиняет объявленных вне закона курдских боевиков в том, что они используют приграничный регион в качестве плацдарма для своего многолетнего повстанческого движения против турецкого государства. Россия и Иран имеют военное присутствие в тех частях Сирии, которые упоминаются как возможные цели нового нападения Турции. Некоторые эксперты считают, что у Путина, Раиси и Эрдогана меньше общего, чем кажется. [Осама Аль Шариф, Erdogan presses case against Syria’s Kurds at Tehran summit despite Khamenei rebuke, Arab News, https://www.arabnews.com/node/2125716/middle-east].

Не менее важными являются и другие два пункта соглашения, где отмечено, что отменяется эмбарго Швеции и Финляндии на основе которого не продавалось оружие Турции, и к тому же Швеция и Финляндия ответят на запросы Турции о депортации и экстрадиции курдов проживающих в этих странах. Журналисты, к примеру, Ник Шифрин отмечает о том, что некоторые из этих экстрадиций касаются курдских журналистов, а напоминают, что США в прошлом отказывали Турции в некоторых требованиях об экстрадициях (новостной канал «PBS News Hour»), [https://www.youtube.com/watch?v=jazlMYeexx0&ab_channel=PBSNewsHour]. Это уже интересный пример из сферы по правам человека.

Часть вторая

Швеция и Финляндия много лет гордились своим статусом неприсоединения, поскольку не были ни в каком военном альянсе. Теперь эти страны считают нужным быть в НАТО, чтобы предотвратить дальнейшее нападение России на себя и на членов альянса. Кстати, теперь уже можно точно сказать об участи «Движения неприсоединения» это уже миф или что-то аморфное.

Здесь требует пояснения позиции, которая обозначена как предотвращение нападения России. Можно условно принять точку зрения альянса и допустить, что Россия агрессор, и необходимо от нее обезопасить страны альянса. Но здравая презумпция ставит вопрос, а при чем тут нейтральные Швеция и Финляндия, с которыми у России не было и нет проблем, и это было взаимно. Объяснение на поверхности и не надо долго искать, присоединение к НАТО Швеции и Финляндии больше нужно именно НАТО, как средство давления на Россию. Постановку озвучил уже бывший премьер (или хромая утка Великобритании) Борис Джонсон, высказав - хотели удалить НАТО от России, теперь получите больше и ближе НАТО к России, а Швеция и Финляндия потребовались как разменная монета для такой игры. Доводы НАТО для Швеции и Финляндии убедительны. Как же действовать когда им говорят, что это не за Украину, это противоборство европейской цивилизаций с Россией. Вопрос прямой - вы на чей стороне Швеция и Финляндия, так определитесь же. Вступление в НАТО это не вопрос права Швеции и Финляндии, и тем более безопасности, а это вопрос интересов этих стран. Они такое позиционирование посчитали более выгодным, и в первую очередь не в плане безопасности, поскольку от Россия опасность им фактически не грозила ни в каком аспекте (нет таких убедительных доводов). Коротко мотив можно обозначить - западная солидарность.

Здесь важно понять конструкцию НАТО в плане безопасности, и для этого прежде всего следует обратиться к пресловутой 5-ой статье соглашения НАТО, о чем оно и как она будет работать в действительности. В ней указано, что если страна альянса станет жертвой вооруженного нападения, то страны участник НАТО будут рассматривать этот акт как нападение на всех членов и предпринимает дальнейшие необходимые меры помощи стороне или сторонам, подвергшимся такому нападению, путем немедленного принятия индивидуальных или совместных действий, которые она сочтет необходимыми, включая применение вооруженных сил. Ключевые слова здесь являются - «которые она (страна) сочтет необходимыми (such action as it deems necessary).

Практические действия стран членов в такой ситуации могут быть противоположно разные. К примеру, если условный член НАТО подвергнут нападению таким образом, что он будет лишено возможности какого-либо дальнейшего сопротивления (современные военные технологии позволят это), то что предпримут члены НАТО индивидуально? Вопрос не праздный, а экзистенциальный, именно с позиции экзистенциального здравомыслия страна, еще не подвергшая нападению будет принимать решение.

Надо указать, что следует различать по сути две разные ситуации: а) членство в НАТО в предвоенной ситуации (до военного нападения на членов альянса); б) и непосредственно после военного нападения на членов альянса. Первая опция - членство в НАТО в предвоенной ситуации, это солидное и хорошее позиционирование. Однако, после фактического нападения это уже другой формат или реальность («две большие разницы» как говорят одесситы). Для этого не надо большого и сложного анализа, но такие выводы не выгодно озвучивать. В принципе, это похоже на управление риском до наступления риска и после наступления. До наступления риска или в предвоенной ситуации, для НАТО это превенция возможных рисков, т. е. военного нападения, и оно включает усиление военной мощи альянса, увеличение членов альянса и т. п.. После наступления риска, т. е. военного нападения на страну (страны) члена альянса, по сути, могут быть следующие опции: а) на основе 5-ой статьи втянутся в разрешении риска, в этом случае войти в процесс уничтожения условного противника, или самому стать его окончательной жертвой, б) уйти от риска т. е. начавшегося военного конфликта, гласно не заявляя об этом, т. е. выждать, оказывая какую-то незаметную помощь, в) уйти от риска, гласно заявив об этом, что означает гласно объявить о нейтралитете в начавшемся военном конфликте, и мало того, не только объявить о нейтралитете, но и попробовать стать посредником или найти посредника (или посредников) решения проблемы, потому как, развитие событий непредсказуемы и исход может быть плачевным в любом случае.

Таким образом, после нападения на члена НАТО опция сводиться к возможности применения содержания 5-ой статьи, а именно, объявления войны против напавшей стороны, или наоборот исключения или отклонения такой опции, так как на карту поставлено – экзистенциональное выживание. Кто-то может и выживет, но именно это страна, которая в этой ситуации принимает такое решение о вмешательстве в военный конфликт с противником может попросту перестать существовать, и при этом, не имеет значения это большая и развитая или маленькая и не совсем развитая страна. Пример такой оценки, мэр Тбилиси Каха Каладзе 7 июля 2022 г заявил, что, если Грузия начнет войну с Россией, страны вовсе не останется. [Новости-Грузия https://www.aa.com.tr/ru.]

Теперь понятно, что сегодня разыгрывается карта - членства в НАТО в предвоенном состоянии, что считается хорошим позиционированием, и даже приманка для многих стран, пока нет военного нападения. Можно сказать, посмотрите на страны члены альянса, это США, Канада, Великобритания, в целом 30 развитые, преуспевающие страны в т. ч. страны лидеры Евросоюза – Германия, Франция и догоняющие их, им есть что защищать и главное от кого защищать, и враг назначен. С позиции общих ценностей, противоборства и превенции от зла можно на размен склонить даже неприсоединившееся страны Европы - Швецию и Финляндию. Однако, реальность в том, что позиционирование в составе военного блока в предвоенном состоянии это совершенно иная ситуация и, по сути, хороший тон, выигрышный и достойный тренд.

Другая ситуация возникает при полномасштабных военных действиях с применением ядерных боеголовок и сверхзвуковых не уловимых носителей для ПВО и вдобавок космических сил, безопасность всех стран в этой ситуации в равной степени уязвима и безнадежна, невзирая на их членство в НАТО или где-то еще. Это означает, что асимметрия в военных ресурсах Североатлантического альянса и России ничего не решает. Ядерные сверхзвуковые и сверхточные ракеты в 8-10 махов, и тем более до 28 махов, и к тому же дрейфующие с непонятной конфигурацией полета, не склонны признавать никакие ПВО, и тем более, кандидатов и даже членов НАТО, но об этой реальности просто умалчивается. Даже в первой холодной войне, по сути, это было не так, оценка рисков в мониторинговом режиме была на столе, и не утаивалась (можно легко обосновать). Были противоборствующие военные блоки во главе СССР и США, но удерживалось военное равновесие.

Очевидный вывод в том, что, действительности, сейчас это увеличение диапазона или удаление маргинальных точек реального и желаемого в реальной политике. Противостоять наращиванию идеи и пропаганды военно-блоковой безопасности НАТО практически очень трудно (некоторые страны в очереди на кандидата в члены НАТО). Тем не менее, следует потребовать от ответственных политиков раскрытия полной картины рисков, и в какой степени реально достигается безопасность при блоковой матрице, возможно ли удержать военное равновесие, учитывая неизмеримую цену – полное уничтожение всего человечества или отдельных регионов и стран на Земле. Возникает и другой вопрос, какую цену следует заплатить за блоковую безопасность, и к чему это приведет в предвоенной ситуации (или при отсутствии военных действий), но это уже другая постановка проблемы.

Ара Карян к. э .н. , доцент, Председатель общественной организации «Центр независимых финансово-экономических и деловых исследований «Логика»» Координатор «Сравнительного изучения экономики Закавказско - Ирано – Мало-Азийского региона» РАУ