Понедельник, 25 Июля 2022 10:44

АрмИнфо. C 25 по 29 июля в отдельных регионах Армении ожидаются кратковременные дожди с грозами. Об этом сообщает пресс- служба Министерства по чрезвычайным ситуациям РА.

Источник отмечает, что ветер восточный, с порывами до 2-5 м/с. В Армавирской Арагацотнской и Котайкской областях сегодня в вечернее время ожидается усиление ветра с порывами до 15-20 м/с.

В столице с 25 по 29 июля ожидается погода без осадков. В Ереване сегодня днем температура воздуха прогреется до +28 - +30 градусов, в вечернее время температура воздуха будет в пределах +25 - +27.

МЧС вновь предупреждает, что в равнинных и предгорных районах республики сохраняется высокий риск возникновения пожаров, и

призывает граждан проявлять максимальную осторожность.