Понедельник, 25 Июля 2022 10:42

АрмИнфо. Еврокомиссия намерена профинансировать проект по реализации и мониторингу соглашения о партнёрстве с Арменией. В частности, планируется оказать поддержку Еревану в процессе проведения реформ. С документом ознакомился RT.

Согласно источнику, генеральный директорат ЕК по расширению и добрососедству собирается выделить финансирование для содействия реализации Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве между Арменией и ЕС (CEPA). <Проект будет содействовать правительству Армении в процессе проведения реформ, реализации CEPA и стратегической коммуникации>, - отмечается в документе.

Вместе с тем армянским государственным ведомствам будет оказана дополнительная поддержка в мониторинге CEPA. Кроме того, как отмечается в документе, проект будет способствовать программным инициативам и коммуникациям делегации ЕС в Армении. Программа рассчитана на четыре года. Объём финансирования составит 7,7 млн евро.

Напомним, что в июле прошлого года Европейский Союз заявил о своем намерении выделить Армении 2,6 млрд евро в течение пяти лет. Изначально объем финансирования предусматривался в размере 1,5 млрд евро, однако впоследствии, исходя из формулы <больше за большее> было принято решение об увеличении размера финансового содействий до 2,6 млрд евро. Средства предусмотрено на реализацию пяти ключевых программ: содействие 30 тыс. малых и средних предприятий для устойчивой, инновационной и конкурентоспособной экономики, стимулирование социально-экономическое развитие и коммуникации путем поддержки коридора Север-Юг, ивестиции в сферы информационных технологий, науки и техники, укрепление сопротивляемости южных регионов и инвестиции для зеленого Еревана в направлении эффективного использования энергии и задействования экологически чистых автобусов.

Правовой основой партнерства Армении и Европейского Союза является Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве, которое было подписанно 24 ноября 2017 года. Соглашение вступило в силу 1 марта 2021 года. В целях эффективной реализации соглашения, по инициативе Межведомственной координационной комиссии Республика Армения - Европейский Союз была разработана дорожная карта по реализации положений соглашения. Она состоит из более 300 мероприятий, связанных с различными областями, включая образование, науку, здравоохранение, социальную защиту, инфраструктуру, экономику, окружающую среду и др. Соглашение создало институциональную основу для партнерства. Высшим политическим органом SEPA является Совет Партнерства. Совет контролирует и оценивает выполнение Соглашения. Другими уставными органами SEPA являются Комитет Партнерства, Комитет Партнерства по делам торговли и Подкомитеты Партнерства.