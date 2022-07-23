Суббота, 23 Июля 2022 12:46

АрмИнфо.Несмотря на подписанный с Азербайджаном газовый меморандум, Евросоюз продолжил отслеживать и ставить перед этой страной вопросы, связанные с правами человека. Такую позицию озвучил глава комитета Европарламента по иностранным делам Дэйвид Макаллистер на пресс-конференции совместно с главой комиссии по иностранным делам армянского парламента Эдуардом Агаджаняном.

Он подчеркнул, что Европа сегодня стоит перед серьезными энергетическими вызовами нуждается в энергетических ресурсах, при этом ставя цель сокращения энергетической зависимости от России и расширения диверсификации поставок энергоресурсов.

Евродепутат отметил, что проблему нарушений прав человека нужно рассматривать отдельно, имея ввиду, что энергетическое и иное сотрудничество никак не связано с этой проблемой.

Напомним, что 18 июля президент АР Ильхам Алиев и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйн подписали очередной, третий по счету, энергетический документ между ЕС и АР. Меморандум позволит в два раза повысить объемы поступающего газа из Азербайджана и довести его объемы до 20 млрд м3 в год и существенно сократить поставки из России.