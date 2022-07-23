Суббота, 23 Июля 2022 12:42

АрмИнфо. Правительство Египта заинтересовано в развитии отношений с Арменией по различным направлениям. Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Арабской Республики Египет в Республике Армения Баха Эль Дин Бахгат Дисуки в ходе мероприятия, приуроченного Национальному празднику Египта - 70-летию Революции.

Указав на тесное сотрудничество и будущие программы правительств двух стран, дипломат подчеркнул важность укрепления связей между деловыми кругами Армении и Египта, подчеркнув также роль армянской общины Египта в укреплении армяно-египетских отношений.

Говоря о сильных исторических и культурных связях между Арменией и Египтом, Дисуки отметил, что сейчас главной целью является укрепление экономических связей между двумя странами.

В свою очередь министр высокотехнологической промышленности Армении Роберт Хачатрян сообщил, что Армения и Египет эффективно сотрудничают в политической, экономической, научной, образовательной, культурной и других сферах. При этом он обратил внимание на то, что практически во всех сферах зарегистрирован прогресс. Министр указал также на многочисленные взаимные визиты, встречи на высоком уровне, более 50 подписанных соглашений о сотрудничестве, росте взаимного товарооборота. При этом он заметил, что после упрощения въездного режима для граждан Египта в Армению ожидается большой приток египетских туристов в РА, что существенно укрепит армяно-египетские дружественные связи.

Хачатрян также сообщил и о предстоящем 6-м заседании армяно-египетской межправительственной комиссии, которое пройдет в Каире. При этом, невзирая на все достижения, министр заметил, что двусторонние отношения имеют нереализованный высокий потенциал.

Отметим, что по Таможенным данным РА, в 2021 году объемы египетского импорта на рынок Армении возросли в 3.3. раза, составив $13.8 млн. При этом объемы экспорта незначительны, однако демонстрируют также высокие темпы роста. В частности, за отчетный период из Армении в Египет было поставлено товаров на $20.5 тыс., что выше показателя годовой давности на 80 %.

Согласно статданным РА, в I квартале 2022 года в Армению прибыло 145 туристов из Египта, что выше показателя годовой давности в 20.7 раз.