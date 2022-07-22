Пятница, 22 Июля 2022 14:34

АрмИнфо.Анализируя все детали ведущихся переговоров по предоставлению Азербайджану возможности коммуникации с Нахиджеваном и Турцией через Армению и Армении с Ираном через Нахиджеван, в теории это, конечно, представляется вполне возможным. Подобное мнение выразил АрмИнфо исполнительный директор экспедиторской компании "Апавен" Гагик Агаджанян.

"При этом, я совершенно не уверен в незыблемости того же пункта 9, подписанного Арменией трехстороннего заявления от 9-го ноября 2020 года. Ситуация меняется, изменяются геополитические и геоэкономические реалии. Соответственно могут измениться и подходы к данному, кстати, так и не ратифицированному парламентами, заявлению. Вне всяких сомнений, мир отказа от разблокирования коммуникаций не поймет. Удерживать регион в состоянии блокады вечно мы не можем. И да, мы должны найти механизмы для разблокирования коммуникаций. С одним лишь условием - получив взамен равноценные коммуникации", - подчеркнул он.

В текущей игре, в любых переговорах разблокирование коммуникации через Сюник, на взгляд эксперта, является самым важным и дорогим козырем Армении. Особенно с учетом того, что, предоставив Турции и Азербайджану южный коридор, Армения собственноручно предоставит им последнюю возможность обойти себя и с юга. Поскольку с севера, востока и запада Баку и Анкара успешно обходят Ереван все последние десятилетия.

Агаджанян рассматривает недавний визит директора ЦРУ Уильяма Бернса в Армению и предшествовавший этому разговор президентов США и Турции как своеобразные мессиджи Турции и Азербайджану и в поддержку Армении. На его взгляд, полноценное осознание данной поддержки должно придать необходимую твердость политике и позиции Еревана в отстаивании собственных интересов в вопросе разблокирования коммуникаций.

"Изначально Армения являлась наиболее удобным перекрестком, железнодорожным хабом региона. Но за прошедшие 30 лет буквально все сделали все, чтобы этот перекресток обойти. Все, включая Армению, в которой действовало законодательство, препятствующее реализации нашего транзитного потенциала. Думаю, что рано или поздно мы предоставим Азербайджану и Турции возможность коммуникации. Но лишь получив взамен равноценные возможности и под собственным суверенитетом. И конечно, в условиях сохранения границы с Ираном в неприкосновенности. В очередной раз выраженная аятолллой Али Хаменеи позиция Тегерана в данном вопросе, кстати, является еще одним аргументом в пользу реализации данного прогноза", - подытожил Агаджанян