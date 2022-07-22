Пятница, 22 Июля 2022 14:33

АрмИнфо. В Европе на фоне Украины назревает весьма серьезный энергетический кризис. Подобное мнение выразил АрмИнфо директор Института Кавказа Александр Искандарян.

"И в этом смысле Азербайджан в качестве экспортера энергоносителей может обрести для Европы определенное, пусть не очень серьезное, но все- таки значение. Как, впрочем, и Иран. То есть Европе есть о чем говорить не только с Баку, но и с Тегераном. Идет большая игра - на доске Большого Ближнего Востока. Но играют не в шахматы, играют в нарды. То есть во многом все зависит не столько от игроков сколько от того, как лягут брошенные кости", - заметил он.

В этом свете, политолог особо выделил достаточно интересный процесс, в рамках которого страны Аравийского полуострова, страны Залива налаживают отношения с Израилем. Иными словами, делают выбор между Ираном и Израилем, от которого ранее уклонялись. В этом контексте, подписанный между ЕС и Азербайджаном энергетический меморандум, на его взгляд, безусловно, имеет важное значение. И то, что Европа пытается найти от Алжира до Израиля возможности для поставок газа говорит о многом. Хотя, как говорят специалисты, заменить Россию на 100% все равно невозможно.

Тем не менее, на фоне затягивания войны в Украине, которая до осени точно не закончится, европейские энергетические проблемы, на его взгляд, имеют достаточно серьезный характер. Таким образом, в санкционной войне страдает не только Россия, но и, к примеру, та же Германия. Россия же оказалась в весьма интересной ситуации, в которой, с одной стороны, экспорт энергоносителей падает, а финансовые потоки в РФ, вследствие резкого удорожания того же газа, растут. "И один бог знает меньше или больше у РФ теперь денег. Но то, что денег много - факт".

"И вот теперь в эту геополитически-энергетическую лузу уложился и Азербайджан, которому буквально пару дней назад Германия выдала шестерых азербайджанских оппозиционеров. Понятно, что все это происходит не просто так, и все это может вылиться во что-то гораздо более серьезное. Это повысит ценность Азербайджана и даст ему какие-то козыри, потому что энергетический кризис в Европе понуждает европейцев ценить страны, которые могут быть им полезны", - подчеркнул он.

По оценкам Искандаряна, как результат теперь европейцы будут значительно меньше обращать внимание на то, что представляет собой алиевский режим в плане демократии. Вместе с тем, на его взгляд, особой военной опасности от Азербайджана в отношении Армении, как минимум сегодня, не исходит. И то, когда она появится и появится ли вообще в основном зависит от исхода украинского кризиса.