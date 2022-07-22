Пятница, 22 Июля 2022 12:09

АрмИнфо. Армения наращивает поставки цветов в Россию. Поток идет через регионы Северного Кавказа: только на Ставрополье с начала года импортировано 2,5 млн армянских роз, сообщает аналитический центр "Акценты" со ссылкой на Россельхознадзор.

Кроме роз из Армении везут также гвоздики, герберы и перуанские лилии (альстромерии) - свежие и в бутонах. Причем, как особо подчеркивает Россельхознадзор, вся армянская цветочная продукция - кристально чистая, она не заражена вредными насекомыми.

Армения, по оценкам центра "Акценты", быстро займет российский цветочный рынок. Прежние каналы европейских поставок по понятным причинам закрыты - уже почти нет цветов из Италии, Испании, Дании, Германии и Бельгии.