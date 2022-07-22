Пятница, 22 Июля 2022 12:08

АрмИнфо. 22 июля созвано заседание Совета Национального Собрания Армении, на котором обсуждается обращение парламента в Конституционный Суд по вопросу о прекращении полномочий 31 депутата от оппозиции. Спикер парламента Ален Симонян даже отозвал из отпуска членов Совета.

Комментируя этот вопрос, депутат от оппозиционной фракции <Честь имею> Тагуи Товмсян на своей странице в Facebook отметила, что намерения правящей фракции <Гражданский договор> являются проявлением политического реванша, который премьер-министр Никол Пашинян проявляет против тех, кто требует его отставки. По ее словам, члены Совета на один день вернулись из отпуска, чтобы обсудить этот неприемлемый процесс, поскольку оппозиционные депутаты, хотя и служат интересам оппозиционных граждан страны, отсутствовали на заседаниях парламента и при голосовании. <Поскольку в этом списке отсутствуют имена 4 депутатов от оппозиции, в том числе и я, хочу заявить следующее. Будучи публичным политиком, я все свои шаги делаю публично и считаю необходимым публиковать или хотя бы информировать общественность о письмах, которые я направляю как в отечественные организации, так и в международные структуры. Согласно ч. 2, с. 98 Конституции, полномочия депутата прекращаются в случаях его отсутствия в не менее половины заседаний в течение каждого календарного полугодия, а также в случаях нарушения требований статьи 95 Конституции. При этом, нынешний календарный семестр включает период с 1 января по 30 июня 2022 года. Довожу до вашего сведения, что во время моей депутатской деятельности, если у меня и была уважительная причина не присутствовать на заседаниях НС, я информировала об этом председателям НС с изложением причин моего отсутствия. Национальное Собрание для меня является самым важным государственным институтом. Именно по этой причине вопрос о лишении меня мандата не возникал. Я не превысила лимита отсутствия, но несмотря на эту реальность, считаю, что депутаты от оппозиции принимали участие в митинговом движении по требованиям своих избирателей, борясь на публичном поле. Тем самым, они также выполняли свои должностные функции и никто не может лишать депутатов мандата на основании неявки на голосование. Сегодняшнее заседание Совета НС, по моему глубокому убеждению, является конкретным проявлением политического реванша, который Никол Пашинян проявляет против тех, кто требует его отставки>, - заявила Товмасян.

Между тем, как считает депутат, оппозиционеры принадлежат к определенной группе общества, предъявившему требование Пашиняну и его коррумпированному правительству. <И хоть я и депутат НС, но участвовать в заседании НС с такой повесткой, естественно, не буду. Это противоречит демократическим стандартам, а демократия - это непрерывный процесс, и принципы демократии должны соблюдаться во всех ситуациях>, - написала депутат.