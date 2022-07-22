Пятница, 22 Июля 2022 12:04

АрмИнфо. 20 и 21 июля посол Армении в Украине Владимир Карапетян вместе с председателем Украинской епархии Армянской Апостольской Церкви, епископом Маркосом Ованесяном и заместителем председателя Союза армян Украины Давидом Мкртчяном посетили Харьковскую и Полтавскую области. Об этом говорится в сообщении посольства на его странице в Facebook.

На встрече с представителями общины в Свято-Воскресенском храме г. Харькова посол Карапетян представил деятельность посольства с начала военных действий в Украине и работу, проделанную в направлении оказания различных услуг гражданам Армении, проживающих в Украине. Посол присоединился к добрым пожеланиям членов делегации, прибывшей в Харьков, армянам города, заверив, что посольство и впредь будет оказывать поддержку тем гражданам, которые в ней нуждаются. На месте нуждающимся гражданам предоставлялись различные консультации консульского характера.

В Полтаве посол встретился с членами делегации и представителями общественности и возложил цветы к хачкару памяти жертв Геноцида армян. Состоялся разговор на самые актуальные вопросы дня, посол представил деятельность посольства за последние месяцы.