Пятница, 22 Июля 2022 12:02

АрмИнфо. Сообщения СМИ о пленении вооруженными турками армянских пастухов и угоне скота не соответствует действительности. Об этом говорится в заявлении областной администрации Арагацотна в ответ на появившуюся публикацию по данной теме.

<Сообщаем, что новость полностью не соответствует действительности. Ни один турок не входил в Арагацаван, ни один пастух не пленен. Мы не исключаем, что ложный сигнал мог быть необоснованным действием кого-то или группы лиц. Призываем СМИ не публиковать недостоверные новости без официального подтверждения, особенно когда это касается безопасности наших соотечественников>, - говорится в заявлении областной администрации.

Ранее СМИ сообщили, что трое вооруженных турок взяли в плен пересекших границу восьмерых армянских пастухов и захватили их скот, а некоторое время спустя при посредничестве российской стороны сначала вернули скот, затем освободили пастухов. <Вооруженные и хорошо владеющие армянским языком турки еще находятся в селе, полиция разыскивает их, призывая жителей не выходить из домов. По словам жителей, пастухи пересекли границу случайно, в результате чего ситуация накалилась>, - говорилось в сообщении.