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 Пятница, 22 Июля 2022 11:58

В I полугодии 2022 года инвестиционные затраты ЮКЖД составили 2,3 млрд драмов

В I полугодии 2022 года инвестиционные затраты ЮКЖД составили 2,3 млрд драмов

АрмИнфо.В I полугодии текущего года в рамках инвестиционной программы ЗАО «Южно-кавказская железная дорога» фактический объем затрат составил 2,3 млрд драмов. Из них 1,6 млрд драмов было направлено в инфраструктуру, 700 млн драмов – в подвижной состав.

 

В частности, в числе основных работ: ремонт трех тепловозов ЧМ-3, обновление парка путевой техники в объеме 3-х единиц, капитальный ремонт путей с полной заменой верхнего строения пути протяженностью 4 километра, ремонт пути с заменой 10,5 тысяч шпал, ремонт контактной сети и замена ее опор, ремонт трансформаторов на 6 тяговых подстанциях, закупка специализированной автомобильной техники в количестве 4-х единиц.

 

С начала действия Концессионного договора в 2008 году до 1 июля 2022 года концессионные обязательства ЗАО «ЮКЖД» по инвестициям были запланированы на уровне 123 млрд драмов. Фактический же объем инвестиций составил 139,2 млрд драмов, что превышает плановые показатели на 13,1%.

 

Инвестиционная деятельность ЮКЖД исходит из Концессионного договора, подписанного правительством Армении, ЗАО «ЮКЖД» и ОАО «РЖД» в 2008 году. Согласно договору, ЮКЖД управляет активами, находящимися в собственности Республики Армения. Правительство Армении осуществляет контроль над реализацией договора и выполнением инвестиционных обязательств ЮКЖД.

 

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