Пятница, 22 Июля 2022 11:51

АрмИнфо.Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, прибывший в Кыргызстан для участия в саммите глав государств Центральной Азии, встретился с главой республики Садыром Жапаровым в городе Чолпон-Ата, сообщает пресс-служба кыргызского лидера.

В ходе встречи Садыр Жапаров отметил, что Кыргызстан и Туркменистан – близкие друзья и стратегические партнеры, и кыргызская сторона придает большое значение расширению и качественному развитию торгово-экономических связей с официальным Ашхабадом.

Сердар Бердымухамедов поблагодарил кыргызскую сторону за теплый прием и отметил, что Туркменистан готов продолжать плодотворное сотрудничество с Кыргызстаном по всем направлениям, которые представляют взаимный интерес.

Также туркменский лидер выразил уверенность, что планируемые к подписанию сегодня в ходе встречи глав государств Центральной Азии документы поспособствуют расширению и углублению сотрудничества между странами региона.