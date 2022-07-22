Пятница, 22 Июля 2022 11:45

АрмИнфо.Президент Туркменистана обсудил с премьер-министром Грузии перспективы сотрудничества.



Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов обсудил с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, продвижение совместных договорённостей.



В плане расширения торгово-экономических отношений Туркменистана и Грузии затрагивались вопросы увеличения перечня товаров во взаимной торговле, ее активизации. Отмечалась роль межправкомиссии, регулирующей форматы и механизмы партнёрства.



Глава государства и премьер обменялись мнениями о потенциале формирующегося транспортно-транзитного коридора Каспийское море-Чёрное море, открывающего странам этих регионов выход на рынки Европы и Ближнего Востока.

Особое внимание было уделено созданию условий для прямых контактов между бизнес-сообществами Туркменистана и Грузии.



Собеседники согласились также, что важно поощрять развитие гуманитарных связей – в науке и системе образования, медицине, культуре, туризме и спорте.







Грузинская делегация, находящаяся с визитом в Ашхабаде во главе с премьер-министром Ираклием Гарибашвили, провела также переговоры с членами туркменского правительства.



В повестке этих встреч были торгово-экономические темы, взаимодействие в транспортно-коммуникационной сфере, включая инфраструктурные проекты, партнерство в области энергетики как на двусторонней основе, так и в русле задач укрепления всеобщей энергетической безопасности на континенте.



В завершение переговоров стороны подписали несколько совместных документов, в том числе об установлении прямого авиасообщения между Туркменистаном и Грузией.