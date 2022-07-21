Четверг, 21 Июля 2022 17:17

АрмИнфо.АраратБанк расширил сеть денежных переводов, начав новое сотрудничество с Фора Банком. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Пользователи мобильного приложения Фора-онлайн, указав номер телефона получателя, могут осуществить перевод денежных средств из России в Армению физическим лицам - держателям карт (владельцам счетов) ОАО АРАРАТБАНК. Более того, переводы (пополнения счета) осуществляются за считанные секунды, а с получателя не взимается комиссия.

«На пути становления клиентоориентированным банком, АраратБанк постоянно работает над расширением спектра денежных переводов, чтобы у клиентов был широкий выбор систем денежных переводов», - говорится в сообщении.