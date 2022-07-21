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АрмИнфо.АраратБанк расширил сеть денежных переводов, начав новое сотрудничество с Фора Банком. Об этом сообщает пресс-служба банка.
Пользователи мобильного приложения Фора-онлайн, указав номер телефона получателя, могут осуществить перевод денежных средств из России в Армению физическим лицам - держателям карт (владельцам счетов) ОАО АРАРАТБАНК. Более того, переводы (пополнения счета) осуществляются за считанные секунды, а с получателя не взимается комиссия.
«На пути становления клиентоориентированным банком, АраратБанк постоянно работает над расширением спектра денежных переводов, чтобы у клиентов был широкий выбор систем денежных переводов», - говорится в сообщении.
|АраратБанк внедрил новую услугу: Фора-онлайн
|Германия придает важность региональному миру и поддерживает шаги Армении в этом направлении: Вице-спикер Бундестага
|Полиция Армении закупит 175 автомобилей у ООО <Тойота Ереван>, владельцами которого являются сын Роберта Кочаряна Седрак Кочарян и бизнесмен Самвел Майрапетян
|Правительство Армении утвердило Стратегию судебно-правовых реформ РА на 2022-2026 годы: ожидается применение инструментов правосудия переходного периода
|Прогноз: Подписав обязательства под дулом автомата, Армения получит не мир, а прямой путь к следующей войне
|Безработным участникам войн в Арцахе будет оказана помощь в трудоустройстве
|Открытие "Зангезурского коридора" создаст новые возможности для Азербайджана, Турции и Пакистана - спикер турецкого парламента
|Лавров обсудил с Байрамовым нормализацию армяно-азербайджанских отношений
|Бакинские СМИ сообщают об инцидентe с российскими миротворцами в Карабахе
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|Прогноз: Армения может оказаться под санкциями
|Уникальное полотно Айвазовского <Христос и ученики> после длительной реставрации вновь предстало перед публикой
|Франция готова содействовать в углублении и расширении программы обучения французскому языку в школах Армении
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Александр Аветисян назначен советником главы правительства на общественных началах
|На трех станциях Ереванского метро взрывных устройств не обнаружено
|Team Telecom Armenia выступит партнером международного фестиваля STARMUS
|Наццентр эстетики им. Генриха Игитяна и детский музей Швейцарии Creaviva проведут мастер-классы для детей Армении
|Высший Судебный Совет Армении призывает коллег из генеральной прокуратуры быть максимально сдержанными в выражениях
|Работа Ереванского метрополитена парализована из-за сообщений о заложенных взрывных устройствах
|Экс-Омбудсмен Армении направил в Комитет по ликвидации расовой дискриминации альтернативный доклад о политике ненависти и вражды Азербайджана в отношении армян
|Прогноз: Влияние РФ на Южном Кавказе, в Центральной Азии и в Восточной Европе резко снизится
|С пятницы жара в Армении начнет отступать
|Иран не потерпит закрытия границ с Арменией
|Польша заявляет о своей готовности поддержать усилия по достижению мира между Арменией и Азербайджаном
|Армения не полностью соответствует минимальным стандартам по искоренению проблемы трафикинга - Госдеп
|В Армении будут ужесточены меры ответственности за выброс мусора в неположенном месте
|Франция приветствует прямую встречу министров иностранных дел Армении и Азербайджана
|ЕС предлагает гранты на программы мобильности для деятелей культуры
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|МИД РА: Минская группа ОБСЕ играет ключевую роль в продвижении мирного процесса и нормализации отношений с Азербайджаном
|Глава внешней разведки прибыл в Баку
|Иран будет категорически против блокирования границ Армении
|Ильхам Алиев обрушился с критикой в адрес Европейского парламента за то, что последний якобы проявляет к Баку большую агрессивность, чем парламент Армении
|Митинг оппозиции в Ереване из-за жары перенесен
|Роберт Кочарян заболел коронавирусом
|Озеро Севан вновь находится в стадии интенсивного цветения
|Отношения между Арменией и Израилем не направлены против третьих стран
|Глава Совбеза Армении считает вывод подразделений ВС Армении из Нагорного Карабаха вполне закономерным процессом
|Армения закупила хлопчатобумажную пряжу на торгах Государственной биржи Туркменистана
|На 63-й Международной олимпиаде по математике школьники из Армении завоевали 2 серебряные и 4 бронзовые медали
|ЮКЖД более чем в два раза увеличила объем международных пассажирских перевозок
|В Ереване проходит акция в защиту политических заключенных
|СНБ Армении выявила еще одну преступную группу, занимавшуюся организацией незаконной миграции
|Депутат НС Армении намерен встретиться с армянскими военнопленными, содержащимися в Азербайджане
|Глава европейской дипломатии приветствует встречу глав МИД Армении и Азербайджана - заявление Борреля
|Арест блогера Микаэла Бадаляна продлен на 20 дней - адвокат
|Тойво Клаар будет спецпредставителем ЕС еще на год
|В августе состоится заседание азербайджано-армянской комиссии по делимитации границы
|Глава Еврокомиссии: Азербайджан играет важную роль в восполнении потребностей Европы в природном газе
|Америабанк удостоился награды Euromoney за превосходство как лучший банк в Армении в 2022г.
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Армения завоевала бронзу на 33-й международной олимпиаде по биологии
|Политтехнолог: Ход армяно-турецкой нормализации предопределен геополитикой
|Никол Пашинян принял директора Службы внешней разведки РФ
|Никол Пашинян и Михаил Мишустин провели телефонный разговор
|Объем грузоперевозок туркменскими авиалиниями вырос за время пандемии в разы
|В Армении на 629 случаев увеличилось количество инфицирования COVID-19
|В Армении зафиксирован беспрецедентный рост количества пожаров - МЧС
|В первом полугодии текущего года в Армении наблюдалось несколько климатических аномалий - Суренянц
|Читать больше
|Прогноз: Подписав обязательства под дулом автомата, Армения получит не мир, а прямой путь к следующей войне
|Прогноз: Армения может оказаться под санкциями
|Прогноз: Влияние РФ на Южном Кавказе, в Центральной Азии и в Восточной Европе резко снизится
|Отношения между Арменией и Израилем не направлены против третьих стран
|Политтехнолог: Ход армяно-турецкой нормализации предопределен геополитикой
|Читать больше
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