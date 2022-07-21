Четверг, 21 Июля 2022 16:54

АрмИнфо.Премьер-министр Армении Никол Пашинян 21 июля принял принял вице-спикера Бундестага Федеративной Республики Германия Катрин Гёринг-Эккардт и возглавляемую ею делегацию.

Как отмечает пресс-служба премьер-министра, Пашинян подчеркнул важность двусторонних отношений, которые в последнее время динамично развиваются на правительственном, на парламентском, и на децентрализованном уровнях. По словам премьер-министра, армяно­германское партнерство основано на политических, экономических интересах и на системе ценностей. "Армения как перешедшая в 2018 году на парламентскую систему управления страна заинтересована в обмене опытом с Германией, имеющей устойчивые традиции парламентаризма. ФРГ является крупнейшим среди стран ЕС торгово-экономическим партнером Армении. Мы придаем важное значение совместным экономическим программам, а также поддержке демократической повестки Армении", - сказал премьер-министр.

Вице-спикер Бундестага подчеркнула, что демократия и парламентаризм способствуют безопасности, стабильности и развитию, и Германия заинтересована в укреплении политического диалога с Арменией, реализации программ в различных секторах экономики, в частности, в сферах информационных технологий, возобновляемой энергетики и др.

Собеседники обменялись мнениями о ситуации и вызовах безопасности в регионе Южного Кавказа. Вице-президент Бундестага отметила, что Германия придает важность региональному миру и поддерживает шаги Армении в этом направлении. Была подчеркнута важность совместных усилий по сохранению христианского культурного наследия.

В контексте экономической повестки Армения-ФРГ были обсуждены представляющие взаимный интерес вопросы. Перспективными были названы проекты в области солнечной энергетики и технологий. В этом контексте была подтверждена готовность к продолжению сотрудничества.

Никол Пашинян и Катрин Гёринг-Эккардт отметили важность формата Восточного партнерства в развитии армяно-германских отношений.