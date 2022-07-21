Четверг, 21 Июля 2022 16:11

АрмИнфо.Для создания Патрульной службы в четырех областях Армении Полиция планирует закупить 175 автомобилей Toyota Fortuner, общей стоимостью 3,1 млрд драмов. Автомобили будут приобретены у ООО <Тойота Ереван>, владельцами которого являются сын Роберта Кочаряна Седрак Кочарян и бизнесмен Самвел Майрапетян.

Правительство Армении 21 июля утвердило решение о выделении денежных средств Полиции Республики Армения и организации процесса закупки от одного лица.

По словам начальника Полиции Ваге Казаряна, еще 23 мая т.г. в целях приобретения транспортных средств для Патрульной службы Арагацотнской, Гегаркуникской, Тавушской и Котайкской областей был объявлен тендер. Но, из-за того, что не оказалось желающих принять участие в конкурсном процессе, а также поставить необходимое количество машин соответствующего качества, полиция выбрала победителя по итогам соответствующего опроса.

По его словам, для создания патрульной службы в четырех областях полиция планирует закупить 175 автомобилей Toyota Fortuner (45 единиц с механической и 130 единиц - с автоматической коробкой передач по закупочным ценам 15,9 млн и 18,4 млн драмов, соответственно), общей стоимостью 3 млрд 107 млн драмов. Поставка ожидается до 15 ноября.

В ходе обсуждения вопроса премьер-министр Никол Пашинян, в свою очередь, отметил, что решение могло быть принято в необсуждаемом порядке, но, поскольку <есть острые формулировки и острые заголовки>, принято решение обсудить его в установленном порядке. По его словам, на рынке дефицит автомобилей, многие импортеры отказались импортировать транспортные средства в необходимом количестве и по определенным параметрам. В результате, было принято политическое решение не терять время и провести закупку у одного лица.

Ранее отмечалось, что в апреле 2022 года в Лорийской и Ширакской областях были созданы подразделения патрульной службы. До конца года планируется запуск Патрульной службы в Котайкской, Гегаркуникской, Тавушской и Арагацотнской областях. Ожидается, что патрульная служба, согласно Программе деятельности правительства на 2021-2026 гг., будет полностью внедрена в Армении в 2024 году.