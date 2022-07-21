Четверг, 21 Июля 2022 16:08

АрмИнфо.Правительство Армении 21 июля, на очередном заседании утвердило Стратегию судебно-правовых реформ РА на 2022-2026 годы и вытекающий из нее план мероприятий.

Как отметил министр юстиции Карен Андреасян, выполнение действующей стратегии судебно-правовых реформ было подвергнуто сравнительному анализу с программой правительства на 2021-2026 годы. В результате анализа была разработана стратегия судебно- правовой реформы на будущее 5-летие.

Так, в рамках Стратегии планируется запуск всей цыпочки антикоррупционных судов трех инстанций. Следующее нововведение касается цифровизации - создание единой системы управления <Электронная юстиция> и обеспечение доступности и модернизации электронных баз данных.

Карен Андреасян сообщил, что на реализацию этого процесса уже проведен тендер, и гражданское судопроизводство будет оцифровано после соответствующего финансового перераспределения. Процесс обойдется казне в 348 млн драмов. Это позволит адвокатам представлять доказательства, ходатайства сидя у себя в офисе, а гражданам пользоваться услугами нотариусов в онлайн-режиме, планируется также проведение судебных онлайн­заседаний, пояснил министр.

Изменения включают в себя также применение инструментов правосудия переходного периода путем выявления систематических нарушений прав человека посредством проведения мероприятий по установлению фактов; развитие демократических институтов; обеспечение преемственности реформ судебной системы; осуществление реформ в сфере принудительного исполнения, института банкротства; реформы уголовного права, гражданского и гражданско-процессуального, а также административного и административно-процессуального законодательства; разработка альтернативных методов разрешения споров и др.

Как отмечается в пояснении к документу, с принятием документа предполагается привести рамки судебно-правовых реформ в соответствие с текущими социально-правовыми тенденциями и запросами, предопределить направления реформ, согласовав их с приоритетами, установленными новой правительственной программой.