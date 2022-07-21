Четверг, 21 Июля 2022 15:56

АрмИнфо.Открытие "Зангезурского коридора" создаст новые возможности для Азербайджана, Турции и Пакистана. Как передает АПА, об этом в Стамбуле заявил председатель Великого Национального собрания Турции Мустафа Шентоп во время второго трехстороннего заседания председателей парламентов Турции, Азербайджана и Пакистана.

Он отметил, что народы трех стран связывают тесные исторические и культурные связи. Шентоп также добавил, что <справедливость, как и в карабахской войне, найдет свое место и в вопросе Джамму и Кашмира>.

Любопытно, что в вопросе коридора глава парламента Турции упомянул всех, кроме Армении, по которой должен быть задействован коридор.