Среда, 20 Июля 2022 23:10

АрмИнфо.Азербайджанские военные задержали во вторник вечером колонну российских миротворцев в Агдаме. Об этом сообщили вечером в среду проправительственные источники. Бакинское агентство Turan пишет, что получило подтверждение данной информации из военных источников.

Сообщается, что колонна из одного БТР и 3-х автомашин <Урал> следовала по маршруту Аскеран- Агдера. При проверке, в грузовом отсеке одной из машин были обнаружены пять автоматов калашникова. После этого, колонна была отправлена обратно. Откуда прибыла колонна и что еще она перевозила, не сообщается.

Минобороны Азербайджана не комментирует этот инцидент. Как пишет Turan, в информационном бюллетене российских миротворцев за 19 июля говорится, что в зоне ответственности российского миротворческого контингента нарушений не зафиксировано.