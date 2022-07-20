Среда, 20 Июля 2022 18:55

АрмИнфо. Уникальное полотно художника- мариниста Ивана Айвазовского <Христос и ученики> после длительной реставрации вновь предстало перед публикой? В художественной галерее Дилижана состоялось торжественное открытие картины. В этом году она отмечает 135-летний юбилей, говорится в сообщении Русского дома в Ереване.

Работу <Христос и ученики> Айвазовский завершил в 1887 году. На этом полотне сочетаются две излюбленные темы прославленного художника - море и библейский сюжет. Маринист изобразил эпизод из Евангелия, когда лодка с учениками Иисуса Христа попала в шторм, таким образом, переосмысляя тему героического доверия Богу со стороны человека при любых житейских бурях - внешних и внутренних.

Великий пейзажист-маринист писал картины на религиозные сюжеты, при этом, не изменяя своим <традициям>: почти в каждом полотне фигурирует водная стихия.