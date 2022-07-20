Среда, 20 Июля 2022 18:26

АрмИнфо. Франция выразила готовность содействовать углублению и расширению программы обучения французскому языку в общеобразовательных учебных заведениях Армении. Об этом было заявлено в ходе встречи Чрезвычайного и Полномочного Посла Франции в Армении г-жи Анн Луйо с заместителями министра образования, науки, культуры и спорта Армении (МОНКС) Жанной Андреасян и Артуром Мартиросяном.

Как сообщает пресс-служба МОНКС, в ходе встречи обсуждались также возможности преподавания на французском языке и других предметов в общеобразовательных школах страны.

Сообщается, что стороны обсудили также ряд вопросов по расширению двустороннего сотрудничества в образовательной сфере и коснулись повестки предстоящего заседания рабочей группы Франкофонии в сфере образования и культуры, которое состоится 28 июля