Среда, 20 Июля 2022 17:54

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 21 июля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 собственные дома на улицах Авана 3, 4, 5, 6, 8, 10; собственные дома на 1-ом переулке 5-ой улицы и на 1-ом переулке 6-ой улицы Авана и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-16:00 собственные дома 121, 123, 147, 149, 184 на улице Мурацана, жилой дом 117 на улице Мурацана, собственные дома 1-41 на 8-ой улице Нор Ареша;

11:00-17:00 жилые дма 7, 9-19 на улице Агаяна, жилой дом 25 на улице Абовяна, абоненты-жильцы жилых домов 1/1, 1/2 на улице Абовяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 56, 62, 62а на улице Теряна, жилой дом 15а на пр. Саят-Нова, Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, жилые дома 10, 12, 14, 16 на улице Гераци, частично собственные дома на 11-ой улице Айгестана, гостиница “Хаус”, Институт философии, социологии и права; ООО “Асекос”, ‘Чимег”, “Васаби”, собственные дома 5-48 на улице Арами, жилые дома 1, 3, 3А на улице Сундукяна, собственные дома 10А, 12А на улице Сундукяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 4 на улице Гр.Кочара, 84/1 на пр. Баграмяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), школа N158, жилой дом 81 на улице Арташисяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Араратской области:

10:00-12:00 частично уицы Касяна, Алека Манукяна, Араратян, Арцаха, Сазаи Никогосяна, Сарибека Варданяна, Пушкина, Ханджяна, Андраника, Гая, Нерсисяна, Чауша, Даниэля Варужана, Теряна, Пароняна, Комитаса, Марата Хачатряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Веди;

10:00-13:00 село Гораван и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10:30-16:00 частично село Дитак;

в Арагацотнской области:

11։00-15։00 села Агарак и Агдзк;

11։00-17։00 частично город Талин; села Акунк, Егник, Воскетас, Кармрашен, Шгаршик, Иринд полностью;

в Вайоц Дзорской области:

10:30-14:00 жилые дома 8, 9, 11, 23 б, 26а в кв. ‘Дзахапня” в городе Джермук;

11:00-15:00 частично село Ринд;

в Котайкской области:

11։00-17։00 частично частные дома Джрвежа и Дзорахбюра; частично села Гегашен и Котайк;

в Гегаркуникской области:

10։00–16։00 община Арцванист полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Ширакской области:

11:00-17:00 села Вохчи, Меграшат, Бюракн, Камхут, Гташен, Арегнадем и прилегающие станции сотовых операторов в Амасийском регионе;

в Сюникской области:

10:30-14:00 села Сваранц, Тандзатап, Тандзавер, Татев, Агвани, Кашуни и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10:30-16:30 село Карашен;

14:30-17:30 частично село Татев.