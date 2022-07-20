Среда, 20 Июля 2022 17:53

АрмИнфо.Решением премьер-министра Армении Никола Пашиняна Александр Аветисян назначен советником главы Правительства на общественных началах.

Как сообщает официальный сайт правительства, решение подписано премьером 20 июля.

Отметим, что Александр Мельсикович Аветисян родился 9 октября 1974 года в селе Болнис- Хачен Грузинской ССР. В 1996г. окончил факультет международной журналистики Университета управления "Гладзор".В 2006г.

- Ереванскую школу политических курсов СЕ. В 2009г. - Московскую школу политических исследований. 1993-1996гг. - корреспондент "Банбер", "Лрагир", "Азг" и ряда других периодических изданий. 1998-1999гг. - заведующий отделом рекламы и по связям с общественностью совместного армяно-канадского предприятия "Гранд Табако". 1999-2017гг. - занятие предпринимательской деятельностью. Член инициативной группы движения "Мой шаг".

В 2018 году избран членом муниципального совета Еревана (блок "Мой шаг). 9 декабря 2018 года избран депутатом НС по общегосударственному избирательному списку блока партий "Мой шаг".