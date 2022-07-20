Среда, 20 Июля 2022 16:13

АрмИнфо. Высший Судебный Совет Армении призывает коллег из генеральной прокуратуры быть максимально сдержанными в выражениях, не переходить границы корректности и проявлять уважение к закону и к судебной системе. Об этом говорится в заявлении ВСС в связи с опубликованным 18 июля на официальном сайте Генпрокуратуры сообщением.

Как отмечается в заявлении ВСС, 18 июля надзорный орган опубликовано сообщение "Рецидивист совершил новые преступления, будучи досрочного освобожденным в результате необоснованных судебных решений", в котором фактически поставил под сомнение вступившие в законную силу правовые акты. "Считает такое поведение особенно со стороны государственных органов неприемлемым и предосудительным, поскольку это порочное явление не только необоснованно дискредитирует судебную власть, но и создает впечатление неуважения государственных органов к закону, что является их основной обязанностью. Мы призываем наших коллег быть максимально сдержанными в выражениях, не переходить границы корректности и проявлять уважение к закону и судебной власти", - говорится в заявлении Высшего судебного совета.

Между тем, генеральная прокуратура Армении обратилась к общественности страны с призывом воздерживаться от использования оскорблений и их грубых проявлений в общественных отношениях, чтобы не только избежать неминуемой уголовной ответственности, но и не превращать язык вражды в норму публичной разговорной и поведенческой культуры. Текст обращения на своей странице в Facebook распространил советник генерального прокурора Гор Абрамян.

Он отметил, что надзорный орган считает важным восстановить в обществе атмосферу общественного сосуществования и солидарности. "Следует также учитывать, что речь, сопровождаемая нецензурной бранью, оскорблением достоинства человека сама по себе является существенным фактором, способствующим совершению других видов преступлений", - отмечается в сообщении.