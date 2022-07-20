Среда, 20 Июля 2022 16:11

АрмИнфо. Экс-Омбудсмен Армении Арман Татоян направил в Комитет по ликвидации расовой дискриминации (КЛРД) альтернативный доклад о политике ненависти и вражды Азербайджана в отношении армян и представил предложения, в том числе, о проведении расследования по конкретным вопросам. Об этом он сообщил на своей странице в Фейсбук.

В частности, экс-омбудсмен отметил, что предложил Комитету ООН расследовать и выявить расовую ненависть и вражду, распространяемую в отношении армян азербайджанскими властями, высокопоставленными должностными лицами, культурными и другими общественными деятелями, а также привлечь виновных к ответственности. Татоян настоял также на расследовании преступлений, совершенных азербайджанскими военными на почве национальной и религиозной ненависти в ходе 44 -дневной Арцахской войны в 2020 году, и во время апрельской войны 2016-го года и др. Вместе с тем он призвал осудить и принять меры для эффективного предотвращения антиармянской политики Азербайджана и расовой дискриминации, в том числе вернуть всех армянских пленных, незаконно удерживаемых в Азербайджане.

Татоян подчеркнул, что доклад содержит объективные и достоверные доказательства и оценки, которые были подготовлены им в статусе защитника прав человека и материалы защитника прав человека Арцаха.

Последние, по его словам, всегда были представлены международным структурам, имеющим мандат на защиту прав человека, руководителям аккредитованных в Армении диппредставительств и высокопоставленным делегациям.