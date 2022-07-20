Среда, 20 Июля 2022 16:10

АрмИнфо. Влияние РФ на Южном Кавказе, в Центральной Азии и в Восточной Европе в обозримый период резко снизится. Это обусловлено промежуточными украинскими итогами геополитического противостояния РФ с коллективным Западом. Подобное мнение выразил АрмИнфо независимый политический аналитик Саро Сароян.

"Конкретно по Южному Кавказу у РФ с Турцией есть весьма конкретная программа окончательному превращению региона в исключительно собственную зону влияния, исключающую здесь какую-либо роль Запада. Понятно, что в свою очередь это предполагает исчезновение США и ЕС из карабахского урегулирования с попутным уничтожением армянского фактора в регионе. Однако, текущий ход боевых действий в Украине полностью обрушил реализацию всех этих договоренностей Москвы и Анкары", - подчеркнул он.

Как результат Москва, согласно аналитику, оказалась вынуждена считаться с брюссельским переговорным форматом между Арменией и Азербайджаном, а также некоторыми другими новыми геополитическими реалиями в регионе, который все еще остается сферой ее приоритетного влияния. В то время как начало русско-украинской войны было положено именно 44-х дневной войной. На взгляд Сарояна, таким образом, РФ пыталась застраховать свои южные рубежи от возможной дестабилизации, фактически ее предвосхитив. И уже после этого попробовать решать свои задачи в Украине. По его оценкам, все это было обусловлено невозможностью для России решать подобные задачи без согласия Турции.

По оценкам аналитика, за последние несколько сотен лет суть отношений Российской и Османской империй, по большому счету, не изменилась и, по- прежнему, упирается в соперничество за проливы и гегемонию на Черном море. Именно потому возможность противостояния с Западом, обеспечение тектонических сдвигов в Украине, в частности на черноморском побережье без договоренностей с Анкарой Москве не светила. И по части Арцаха Турция и РФ договоренность реализовали. Однако, продолжения все это на украинском направлении так и не нашло в первую очередь ввиду неспособности Москвы вынудить Киев остановить войну и закрепить за собой собственные территориальные и иные приобретения.