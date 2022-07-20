Среда, 20 Июля 2022 16:07

АрмИнфо. С 22 по 24 июля температура воздуха на территории Армении понизится на 5-7 градусов. Об этом говорится в сообщении Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Согласно источнику, 20 июля территория республики продолжит находиться под влиянием теплых тропических потоков воздуха из районов Аравийского полуострова, в связи с чем температура воздуха днем в Араратской долине, в предгорьях Арагацотна, Вайоц Дзора и в Ереване составит 38-40 градусов выше нуля. В долинной и предгорной зонах республики сохранится повышенная пожароопасная обстановка.

Ожидается, что интенсивность ультрафиолетового излучения будет выше нормы. Рекомендуется избегать прямых солнечных лучей с 11:00 до 17:00.

С 21-25 июля в отдельных регионах ожидаются кратковременные дожди с грозой, ветер юго- восточный 2-5 м/с., в предгорьях Армавира, Арагацотна и Котайка в вечерние часы ожидается усиление ветра до 13-16 м/с.

С 22 по 24 июля температура воздуха понизится на 5- 7 градусов.

В Ереване во второй половине дня 20, 21-25 июля прогнозируется погода без осадков. К вечеру ожидается усиление ветра до 13-16 м/с.