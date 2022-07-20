Среда, 20 Июля 2022 11:12

АрмИнфо. Иран не потерпит закрытия границ с Арменией. Об этом накануне в ходе встречи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным заявил Верховный лидер Ирана Али Хоменеи, слова которого приводит иранское государственное агентство ИРНА.

Иранский лидер, назвав сотрудничество между Ираном и России в пользу двух стран, заявил: <И вы, и наш президент серьёзные люди и поэтому уровень сотрудничества в этот период должен достичь самой высокой степени>.

Что касается выступления президента России о необходимости запуска железной дороги Решт - Астара, он расценил это как завершение транспортного маршрута <Север - Юг> на благо обоих стран.

Напомним, что накануне с главой турецкого государства Реджепом Тайипом Эрдоганом иранский лидер также указал на важность поддержания открытых границ между Арменией и Ираном.