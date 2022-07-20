Среда, 20 Июля 2022 11:09

АрмИнфо. 19 июля находящийся с официальным визитом в Варшаве министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян встретился с маршалом Сената Польши Томашем Гродзки.

Согласно сообщению пресс-службы МИД РА, собеседники отметили, что тесное сотрудничество в парламентском формате играет важную роль в обогащении повестки армяно-польских межгосударственных отношений и углублении дружественных связей. В связи с этим была подчеркнута важность сохранения динамики активных взаимных визитов и контактов на разных уровнях.

Арарат Мирзоян представил проводимые правительством РА реформы, направленные на укрепление демократии, защиту прав человека и обеспечение верховенства права. Томаш Гродзки отметил, что Варшава полностью поддерживает Армению на пути к демократическому прогрессу.

В ходе встречи глава внешнеполитического ведомства Армении

представил собеседнику ситуацию в зоне нагорно-карабахского конфликта и позицию армянской стороны относительно решения нагорно-карабахской проблемы и нормализации отношений с Азербайджаном. Арарат Мирзоян подчеркнул, что милитаристская риторика Азербайджана подрывает усилия, направленные на установление региональной стабильности и мира.

Коснувшись гуманитарных проблем, вызванных 44- дневной войной, министр подчеркнул необходимость немедленного освобождения и репатриации армянских военнопленных и незаконно удерживаемых в Азербайджане гражданских лиц, а также необходимость защиты армянского исторического, культурного и религиозного наследия на территориях, находящихся под контролем Азербайджана.

Было подчеркнуто, что нагорно-карабахский конфликт должен найти свое решение мирным путем, за столом переговоров.

Томаш Гродзки выразил готовность поддержать усилия по достижению мира.