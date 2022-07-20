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АрмИнфо. Армения не полностью соответствует минимальным стандартам по искоренению проблемы трафикинга. Об этом говорится в докладе Госдепа США о торговле людьми за 2022 год.
В докладе подчеркивается, что Армения второй год подряд входит в число стран второй группы, что свидетельствует об общем увеличении усилий правительства республики по искоренению торговли людьми по сравнению с предыдущими отчетными периодами. Эти усилия включают
усиление судебного преследования в отношении торговцев людьми и выявление новых жертв. С 2014 года, когда суд впервые вынес обвинительный приговор по делу о трудовой торговле людьми, правительство Армении утвердило показатели для социальных работников и внесло изменения в процедуры для стандартизации сбора данных и отчетности, а также провело всестороннее обучение персонала, занимающегося этими вопросами.
Тем не менее, как считают авторы доклада, Армения не полностью соответствует минимальным стандартам по искоренению проблемы трафикинга. США предлагают несколько областей для улучшений, в частности, в области выявления жертв трафикинга и трудовой торговли людьми. <Соединенные Штаты привержены сотрудничеству с Арменией в борьбе с торговлей людьми>, - говорится в докладе, с которым можно ознакомиться по ссылке https://bit.ly/3RLoV9C.
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|Франция приветствует прямую встречу министров иностранных дел Армении и Азербайджана
|ЕС предлагает гранты на программы мобильности для деятелей культуры
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|МИД РА: Минская группа ОБСЕ играет ключевую роль в продвижении мирного процесса и нормализации отношений с Азербайджаном
|Глава внешней разведки прибыл в Баку
|Иран будет категорически против блокирования границ Армении
|Ильхам Алиев обрушился с критикой в адрес Европейского парламента за то, что последний якобы проявляет к Баку большую агрессивность, чем парламент Армении
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|Отношения между Арменией и Израилем не направлены против третьих стран
|Глава Совбеза Армении считает вывод подразделений ВС Армении из Нагорного Карабаха вполне закономерным процессом
|Армения закупила хлопчатобумажную пряжу на торгах Государственной биржи Туркменистана
|На 63-й Международной олимпиаде по математике школьники из Армении завоевали 2 серебряные и 4 бронзовые медали
|ЮКЖД более чем в два раза увеличила объем международных пассажирских перевозок
|В Ереване проходит акция в защиту политических заключенных
|СНБ Армении выявила еще одну преступную группу, занимавшуюся организацией незаконной миграции
|Депутат НС Армении намерен встретиться с армянскими военнопленными, содержащимися в Азербайджане
|Глава европейской дипломатии приветствует встречу глав МИД Армении и Азербайджана - заявление Борреля
|Арест блогера Микаэла Бадаляна продлен на 20 дней - адвокат
|Тойво Клаар будет спецпредставителем ЕС еще на год
|В августе состоится заседание азербайджано-армянской комиссии по делимитации границы
|Глава Еврокомиссии: Азербайджан играет важную роль в восполнении потребностей Европы в природном газе
|Америабанк удостоился награды Euromoney за превосходство как лучший банк в Армении в 2022г.
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Армения завоевала бронзу на 33-й международной олимпиаде по биологии
|Политтехнолог: Ход армяно-турецкой нормализации предопределен геополитикой
|Никол Пашинян принял директора Службы внешней разведки РФ
|Никол Пашинян и Михаил Мишустин провели телефонный разговор
|Объем грузоперевозок туркменскими авиалиниями вырос за время пандемии в разы
|В Армении на 629 случаев увеличилось количество инфицирования COVID-19
|В Армении зафиксирован беспрецедентный рост количества пожаров - МЧС
|В первом полугодии текущего года в Армении наблюдалось несколько климатических аномалий - Суренянц
|Генпрокуратура Армении поручила Следственному комитету возбудить уголовное дело по факту мошенничества с продажей госимущества
|Прогноз: Вероятности смены власти в Армении нет. Но она может появиться
|В столице Туркменистана открылся Международный транспортный форум Orie
|Кинофестиваль <Золотой абрикос> закрыт: Международное жюри определило победителей
|Армения всегда придавала большое значение последовательному развитию отношений с Грузией - Пашинян
|В Ереване температура воздуха ожидается до 40 градусов
|Прямой диалог - самый верный путь к урегулированию азербайджано-армянских разногласий - Энтони Блинкен
|МИД РА: Важно использовать институт МГ ОБСЕ для политического урегулирования нагорнокарабахского конфликта
|Основными целями ЦРУ в регионе Южного Кавказа являются Иран и Россия - политолог
|Читать больше
|Прогноз: Армения может оказаться под санкциями
|Прогноз: Влияние РФ на Южном Кавказе, в Центральной Азии и в Восточной Европе резко снизится
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|Политтехнолог: Ход армяно-турецкой нормализации предопределен геополитикой
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