Среда, 20 Июля 2022 11:08

АрмИнфо. Армения не полностью соответствует минимальным стандартам по искоренению проблемы трафикинга. Об этом говорится в докладе Госдепа США о торговле людьми за 2022 год.

В докладе подчеркивается, что Армения второй год подряд входит в число стран второй группы, что свидетельствует об общем увеличении усилий правительства республики по искоренению торговли людьми по сравнению с предыдущими отчетными периодами. Эти усилия включают

усиление судебного преследования в отношении торговцев людьми и выявление новых жертв. С 2014 года, когда суд впервые вынес обвинительный приговор по делу о трудовой торговле людьми, правительство Армении утвердило показатели для социальных работников и внесло изменения в процедуры для стандартизации сбора данных и отчетности, а также провело всестороннее обучение персонала, занимающегося этими вопросами.

Тем не менее, как считают авторы доклада, Армения не полностью соответствует минимальным стандартам по искоренению проблемы трафикинга. США предлагают несколько областей для улучшений, в частности, в области выявления жертв трафикинга и трудовой торговли людьми. <Соединенные Штаты привержены сотрудничеству с Арменией в борьбе с торговлей людьми>, - говорится в докладе, с которым можно ознакомиться по ссылке https://bit.ly/3RLoV9C.