Среда, 20 Июля 2022 11:07

АрмИнфо. В Армении будут ужесточены меры ответственности за выброс мусора в неположенном месте. Проект поправок в Кодексе об административных правонарушениях представлен на едином портале проектов правовых актов e-draft.am.

Согласно поправкам, выброс мусора в неположенном месте будет караться штрафом в размере от ста до двухсот минимальных размеров оплаты труда ( от 100 тысяч драмов - до 200 тысяч драмов). <Скопление трех и более кубометров мусора в непредусмотренных местах и вне мусорных баков, а также вне организованных пунктов скопления мусора влечет наложение штрафа на должностное лицо в размере от ста до двухсот минимальных размеров оплаты труда>, - говорится в проекте. Правонарушения могут быть выявлены и зафиксированы с использованием средств видео- или фотофиксации. При этом, дела об административных правонарушениях расследуются Полицией Армении.

Нарушение порядка операторами полигонов влечет наложение штрафа на индивидуальных предпринимателей в размере пятидесяти минимальных размеров оплаты труда (50 тысяч драмов), на юридических лиц - в размере ста минимальных размеров оплаты труда (100 тысяч драмов). Повторение того же нарушения в течение года после применения мер административного взыскания влечет наложение штрафа в размере ста минимальных размеров оплаты труда на индивидуальных предпринимателей (100 тысяч драмов) и в размере двухсот минимальных размеров оплаты труда (200 тысяч драмов) на юридических лиц.

Предусмотрено, что закон вступит в силу на десятый день после его официальной публикации.

Отметим, что накануне на рабочем совещании в столичном муниципалитете было принято решение установить штраф в 200 тысяч драмов за выброс мусора в неположенном месте. По этому поводу мэр Еревана Грачья Саркисян отметил, что увеличение размера штрафа с 50 тысяч драмов до 200 тысяч д заставит граждан еще раз подумать, прежде чем выбрасывать мусор в неположенном месте. В свою очередь, мэрия закупит одну тысячу мусорных баков, которые будут установлены на автобусных остановках и общественных местах. В ближайшие дни будет объявлен тендер на их закупку.