Среда, 20 Июля 2022 11:05

АрмИнфо. Франция приветствует прямую встречу министров иностранных дел Армении и Азербайджана, состоявшуюся 16 июля в Тбилиси. Об этом говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Французской Республики.

"Франция, преисполненная решимости добиваться прочного мира на Южном Кавказе, приветствует эту встречу. Франция вновь заявляет о своей поддержке продолжения прямого диалога между Арменией и Азербайджаном, чтобы эти страны создали благоприятные условия для нормализации своих отношений", - говорится в заявлении МИД Франции.

Напомним, что 16 июля в Тбилиси состоялась встреча министра иностранных дел Арарата Мирзояна и министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова. В ходе встречи министры коснулись широкого круга вопросов, касающихся урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном. Стороны обсудили ход выполнения ранее взятых на себя обязательств и обменялись мнениями о дальнейших возможных шагах. Арарат Мирзоян подтвердил позицию армянской стороны, что на пути к достижению стабильного и длительного мира в регионе важно политическое урегулирование нагорно-карабахского конфликта и в этом контексте подчеркнул важность использования института и опыта сопредседательства Минской группы ОБСЕ в соответствии с ее международным мандатом. Министр иностранных дел РА отметил важность решения гуманитарных проблем, в том числе, освобождения и возвращения армянских военнопленных, выяснения судеб пропавших без вести.