Среда, 20 Июля 2022 09:45

АрмИнфо.Программа ЕС EU4Culture (ЕС для культуры) объявляет грантовый конкурс для мобильности искусствоведов и деятелей культуры Армении, Грузии, Молдовы и Азербайджана.

Согласно сообщению Министерства образования, науки, культуры и спорта, гранты покроют стажировки, ознакомительные поездки, конференции, повышение квалификации и другие мероприятия, которые способствуют обмену знаниями и межкультурному диалогу.

В частности, грант на краткосрочную мобильность (от 7 до 10 календарных дней) составит 1.5 тыс. евро, среднесрочную мобильность (до 5 недель) - до 3,5 тыс. евро, и на долгосрочную (до 12 недель) - до 5 тыс. евро.

Проекты мобильности будут реализованы в период с 17 октября 2022 года по 23 октября 2023 года в государствах ЕС, странах-партнерах ЕС и других европейских государствах. Подать заявку могут деятели культуры в возрасте старше 18 лет, которые являются гражданами или резидентами выше указанных стран.

Кандидатам необходимо внести в онлайн-форму свой план действий и бюджет, и подать заявку через сайт Гёте-Института (GAP), перейдя по ссылке: https://gap-online.goethe.de/en-US/. Крайний срок подачи заявки - 31 августа.

Проект EU4Culture финансируемый ЕС, реализуют Гёте-Институт, Чешский центр, Датский институт культуры и Французский институт в Грузии.

В период с 2022 по 2024 год EU4Culture планирует провести шесть подобных конкурсов и выдать до 250 индивидуальных грантов