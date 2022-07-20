Среда, 20 Июля 2022 09:45

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 20 июля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 4-8 в кв. “Д.Варужан” в Аване; собственные дома на 7-ой улице, собственные дома на 2-ом и 3-ем переулках 7-ой улицы, собственные дома на улице А.Шагиняна, собственные дома на 1-ом переулке 5-ой улицы Авана и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-16:00 собственные дома 11-17 и жилой дом 113/3 на улице Мурацана; собственные дома 1-17 на 3-ей улице, 20-41 на 12-ой улице Нор Ареша;

11:00-17:00 жилые дома 7, 9-19 на улице Агаяна, жилой дом 25 на улице Абовяна, жилые дома 56, 62, 62а на улице Теряна, жилой дом 15а на пр. Саят-Нова, жилые дома 72, 74, 76 на улице Арами, жилой дом 1 на улице Бюзанда, собственные дома 52-801 на улице Фирдуса, собственные дома 15, 30, 34 на улице Айвазовского, абоненты-жиьцы жилых домов 27, 27а, 29, 29а на пр. Тиграна Меца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 30, 32 на улице А.Хачатряна, жилой дом 2 на 1-ом переулке А.Хачатряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 27/1, 27/2 на улице Г.Нжде и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Араратской области:

10:00-13:00 село Лусарат и частично село Покр Веди;

10:00-14:00 частично село Геханист;

10:00-16:00 частично села Авшар и Айгаван;

14:00-16:00 частично село Сисаван;

в Арагацотнской области:

11։00-15։00 частично села Базмахбюр и Уши;

11։00-17։00 села Акунк, Егник, Воскетас, Кармрашен, Шгаршик и Иринд; частично город Талин;

в Котайкской области:

11:00-16:00 частично город Цахкадзор, дома отдыха ‘Грохнери тун”, “Звартноц”, “Воску ашхарх”, детский сад, школа и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-17։00 частично частные дома Джрвежа и Дзорахбюра; частично села Гегашен и Котайк;

12:00-15:00 село Канакераван и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), квартал “Е-2” села Зовуни и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), ЗАО “Веолиа джур”, ‘Норма кат”, “РЕД груп”, “НН миадзуйл”, “Квадра констракшн”, собственники “Г.Шагинян”, “А.Манукян”, винный завод, садоводческая компания Зовуни;

12:00-16:00 частично село Касах и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); абоненты на улицах 34-37 в селе Зовуни, дочернее предприятие ‘Гранит”, ЗАО “Еревани Джрмух”, воинская часть, собственники “С.Акобян”, “М.Исагулян”, “Г.Исунц”, “Г.Арутюнян”, “Э.Ованнисян”, “А.Акобян”, “А.Мкртчян”, “З.Симонян”, “А.Самсонян”, “А.Петросян”, “Г.Галстян”, “А.Агамалян”, ‘В.Мелоян”, “А.Мелконян”, “Х.Хачатрян”, ООО ‘Аргишти”, кварталы “Муш”, “В.Мовсисян”, “Котеджнер”, “Нор дпроц”, “Цирананоц”, “Юсисаин”, “Хин манкапартез”, “Неврознери хиванданоц”, “Гахут”, детский сад “Арусяк”;

в Гегаркуникской области:

11։00-16։30 села Драхтик, Шоржа, Агберк, прибрежные абоненты, воинская часть ВС РА, Асфальтный завод.