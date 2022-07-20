Среда, 20 Июля 2022 09:42

АрмИнфо. Армения и Польша готовы предпринять шаги по реализации большого потенциала двусторонних экономических отношений. Об этом сообщил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в ходе выступления с заявлением для прессы по итогам встречи с министром иностранных дел Польши Збигневом Рау.

Для этого, как отметил Мирзоян, имеется прочная договорно-правовая база и эффективная рабочая площадка в виде армяно-польской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, 7-е заседание которой планируется провести в ближайшее время в Ереване.

Хотя объем товарооборота между Арменией и Польшей невелик, однако глава МИД Армении с удовлетворением отметил постепенный рост в этом направлении. Перспективными сферами для активизации армяно-польского экономического сотрудничества он назвал информационные технологии, фармацевтику, агробизнес и возобновляемую энергетику.

Мирзоян подчеркнул, что армяно-польские отношения основаны на многовековой дружбе, общих принципах и ценностях двух наших народов. В этом ключе он заметил, что Армения высоко ценит поддержку Польши в процессе реализации правительством страны демократических реформ.

Глава МИД Армении также сообщил, что в ходе встречи со своим польским

коллегой состоялся обмен мнениями по вопросам повестки партнерства

Армения-ЕС. <Мы коснулись реализации Соглашения о всеобъемлющем и

расширенном партнерстве Армения-ЕС и шагов по дальнейшему повышению

эффективности Восточного партнерства. В этом отношении Польша, как одна из стран- инициаторов Восточного партнерства, имеет ключевую роль, и мы ожидаем дальнейшего расширения сотрудничества в этом направлении>, - сказал он.

В центре обсуждений с министром Рау, по словам Мирзояна, был ряд вопросов региональной стабильности и безопасности. В частности, собеседники коснулись сотрудничества в рамках ОБСЕ, где в настоящее время председательствует Польша. Глава МИД РА представил г-ну Рау позицию Армении в отношении процессов по установлению мира и стабильности в регионе.

<Я подчеркнул ключевую роль сопредседательства Минской группы ОБСЕ в продвижении мирного процесса, направленного на всеобъемлющее и прочное урегулирование нагорно-карабахского конфликта и нормализацию отношений с Азербайджаном>, - поделился он.

В этом контексте Мирзоян с сожалением отметил, что, несмотря на усилия Армении, Азербайджан продолжает выступать с милитаристическими заявлениями, направленными на подрыв региональной стабильности и мира.

<Более того, нарушая нормы международного гуманитарного права и трехстороннее заявления от 9 ноября, Азербайджан продолжает удерживать в заложниках армянских военнопленных и гражданских лиц, используя их в качестве инструмента для политических спекуляций>, - сказал министр. В этой связи Мирзоян отметил, что для решения этой проблемы важна постоянная поддержка международного сообщества и председательства ОБСЕ.

Неприемлемой он назвал и проводимую руководством Азербайджана политику, направленную на уничтожение и осквернение армянского культурно-исторического и религиозного наследия Арцаха на территориях, оказавшихся под контролем Азербайджана. В связи с этим министр подчеркнул, что Армения ожидает четкой, адресной и постоянной реакции международного сообщества и придает важность безотлагательному вовлечению соответствующих международных организаций в Нагорный Карабах.

<Еще раз хочу подчеркнуть, что открытие эпохи мирного развития для Армении и региона является нашим принципом и стратегией, и мы надеемся, что ОБСЕ вместе с институтом действующего председателя ОБСЕ задействуют все механизмы своего инструментария для обеспечения конструктивной атмосферы и создания условий для всеобъемлющего мира>,

- заключил он.