Вторник, 19 Июля 2022 16:53

АрмИнфо.Иран будет категорически против блокирования границ Армении. Об этом в ходе встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил духовный лидер Ирана Али Хоменени, словам которого приводит агентство Isna.

<Конечно, если будет политика блокирования границы между Ираном и Арменией, Исламская Республика будет против этого, потому что эта граница является коммуникационным маршрутом,- заявил лидер исламской революции.

Хоменени добавил, что этот маршрут был тысячи лет, выразив в то же время удовлетворение <возращением Карабаха Азербайджану>.