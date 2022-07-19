Вторник, 19 Июля 2022 16:52

АрмИнфо.Президент Азербайджана Ильхам Алиев обрушился с критикой в адрес Европейского парламента за то, что последний якобы проявляет к Баку большую агрессивность, чем парламент Армении.

Согласно сообщению бакинского агентства <Тренд>, во время приема делегации во главе с председателем комитета по международным делам Европарламента Дэвидом Макалистером, Алиев напомнил о вчерашнем визите в Баку президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, с которой состоялись очень хорошие обсуждения. <Это еще раз подчеркивает значение двусторонних отношений между Азербайджаном и Европейским Союзом. В то же время президент Совета Европейского Союза Шарль Мишель активно вовлечен в процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Он уже принимал три трехсторонние встречи с участием руководителей Армении и Азербайджана и своим участием. Это очень позитивный контекст. Однако учитывая это, мы не можем понять действия Европейского парламента.

По существу, Европейский парламент гораздо более агрессивен в отношении Азербайджана, чем парламент Армении. Порой кажется, что эти резолюции принимает парламент Армении или, возможно, некоторые армянские лоббистские группы имеют определенное влияние на них. Иначе очень трудно это понять. Когда я сказал, что удивлен, я имел в виду это>, - заявил азербайджанский лидер, указав на резолюции ЕП по Азербайджану. <К сожалению, многие европейские парламентарии без каких-либо на то оснований совершили нападки на нас. Мы хотим наладить тесные отношения с Европой, и все что мы делаем свидетельствуют о о признаках ощутимого сотрудничества. Однако если Европейский парламент решил избрать такой путь, то это их выбор. Но, несмотря на попытки некоторых членов парламента, они должны знать, что Европу невозможно изолировать от Азербайджана, а Азербайджан - от Европы>, - сказал Алиев.