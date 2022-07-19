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АрмИнфо. Планировавшийся на 21 июля митинг оппозиции в Ереване перенесен. Об этом на на своей странице в Facebook написал один из лидеров оппозиционного движения сопротивления Ишхан Сагателян.
<Ряд коллег и граждан предложили перенести митинг с учетом небывалой жары. Мы обсудили это предложение и решили перенести митинг с 21 июля на следующую пятницу, 29 июля. При этом мы продолжаем организационную работу, направленную на расширение движения, и внимательно следим за всеми политическими событиями. Если есть срочная необходимость собраться, мы сразу же сообщим вам об этом. Встречаемся в субботу, 29 июля, в 19:30, на площади Франции>, - отметил Сагателян.
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|Ильхам Алиев обрушился с критикой в адрес Европейского парламента за то, что последний якобы проявляет к Баку большую агрессивность, чем парламент Армении
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|Роберт Кочарян заболел коронавирусом
|Озеро Севан вновь находится в стадии интенсивного цветения
|Отношения между Арменией и Израилем не направлены против третьих стран
|Глава Совбеза Армении считает вывод подразделений ВС Армении из Нагорного Карабаха вполне закономерным процессом
|Армения закупила хлопчатобумажную пряжу на торгах Государственной биржи Туркменистана
|На 63-й Международной олимпиаде по математике школьники из Армении завоевали 2 серебряные и 4 бронзовые медали
|ЮКЖД более чем в два раза увеличила объем международных пассажирских перевозок
|В Ереване проходит акция в защиту политических заключенных
|СНБ Армении выявила еще одну преступную группу, занимавшуюся организацией незаконной миграции
|Депутат НС Армении намерен встретиться с армянскими военнопленными, содержащимися в Азербайджане
|Глава европейской дипломатии приветствует встречу глав МИД Армении и Азербайджана - заявление Борреля
|Арест блогера Микаэла Бадаляна продлен на 20 дней - адвокат
|Тойво Клаар будет спецпредставителем ЕС еще на год
|В августе состоится заседание азербайджано-армянской комиссии по делимитации границы
|Глава Еврокомиссии: Азербайджан играет важную роль в восполнении потребностей Европы в природном газе
|Америабанк удостоился награды Euromoney за превосходство как лучший банк в Армении в 2022г.
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Армения завоевала бронзу на 33-й международной олимпиаде по биологии
|Политтехнолог: Ход армяно-турецкой нормализации предопределен геополитикой
|Никол Пашинян принял директора Службы внешней разведки РФ
|Никол Пашинян и Михаил Мишустин провели телефонный разговор
|Объем грузоперевозок туркменскими авиалиниями вырос за время пандемии в разы
|В Армении на 629 случаев увеличилось количество инфицирования COVID-19
|В Армении зафиксирован беспрецедентный рост количества пожаров - МЧС
|В первом полугодии текущего года в Армении наблюдалось несколько климатических аномалий - Суренянц
|Генпрокуратура Армении поручила Следственному комитету возбудить уголовное дело по факту мошенничества с продажей госимущества
|Прогноз: Вероятности смены власти в Армении нет. Но она может появиться
|В столице Туркменистана открылся Международный транспортный форум Orie
|Кинофестиваль <Золотой абрикос> закрыт: Международное жюри определило победителей
|Армения всегда придавала большое значение последовательному развитию отношений с Грузией - Пашинян
|В Ереване температура воздуха ожидается до 40 градусов
|Прямой диалог - самый верный путь к урегулированию азербайджано-армянских разногласий - Энтони Блинкен
|МИД РА: Важно использовать институт МГ ОБСЕ для политического урегулирования нагорнокарабахского конфликта
|Основными целями ЦРУ в регионе Южного Кавказа являются Иран и Россия - политолог
|В Тбилиси прошла трехсторонняя встреча глав МИД трех закавказских стран
|В результате несчастного случая погибла младший сержант ВС Армении
|Важно развивать позитивную динамику диалога между Арменией и Азербайджаном - премьер Грузии
|Мэр Еревана подал в суд на одного из лидеров оппозиции
|Внеочередной конгресс IBA пройдет в Ереване
|У нас одна миссия - обеспечивать безопасное, благополучное развитие Армении - премьер-министр
|ВС Азербайджана подвергли обстрелам армянские позиции - МО Армении
|Арам I выразил обеспокоенность в связи с запретом на въезд в республику члена Бюро АРФД
|Григорян обсудил с директором ЦРУ переговоры Армения-Азербайджан и Армения- Турция
|Пашинян и Бернс обсудили происходящие в регионе Южного Кавказа процессы
|Райское место для любителей виндсерфинга и не только: Ереванский Парусный Клуб готов к жаркому лету
|В Сюникском марзе с отметили профессиональный День горняка и металлурга
|Алиев: Встреча МИД Азербайджана и Армении приведет к полной реализации заявления 10 ноября 2020 года
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Скончался продюсер Армен Григорян
|Мгер Григорян: Высокие общечеловеческие ценности Великой Французской революции стали ориентиром для многих стран
|Прогноз: Вслед за "воздушными" договоренностями между Анкарой и Ереваном последуют договоренности "на земле"
|Политолог: Первая же попытка Анкары вернуться к предусловиям должна обернуться выходом Еревана из переговоров
|Перевод средств из банка «Тинькофф» по номеру телефона
|Алиев и Клаар обсудили отношения между Арменией и Азербайджаном
|Отменяются ограничения на пересечение сухопутной границы Российской Федерации
|Возбуждено 7 уголовных дел за непредставление или представление ложных деклараций об имуществе и доходах - генпрокуратура
|Имена победителей 33-й Международной олимпиады по биологии будут объявлены 17 июля
|Читать больше
|Отношения между Арменией и Израилем не направлены против третьих стран
|Политтехнолог: Ход армяно-турецкой нормализации предопределен геополитикой
|Прогноз: Вероятности смены власти в Армении нет. Но она может появиться
|Прогноз: Вслед за "воздушными" договоренностями между Анкарой и Ереваном последуют договоренности "на земле"
|Политолог: Первая же попытка Анкары вернуться к предусловиям должна обернуться выходом Еревана из переговоров
|Читать больше
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