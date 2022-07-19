Вторник, 19 Июля 2022 15:17

АрмИнфо. Планировавшийся на 21 июля митинг оппозиции в Ереване перенесен. Об этом на на своей странице в Facebook написал один из лидеров оппозиционного движения сопротивления Ишхан Сагателян.

<Ряд коллег и граждан предложили перенести митинг с учетом небывалой жары. Мы обсудили это предложение и решили перенести митинг с 21 июля на следующую пятницу, 29 июля. При этом мы продолжаем организационную работу, направленную на расширение движения, и внимательно следим за всеми политическими событиями. Если есть срочная необходимость собраться, мы сразу же сообщим вам об этом. Встречаемся в субботу, 29 июля, в 19:30, на площади Франции>, - отметил Сагателян.