Вторник, 19 Июля 2022 15:12

АрмИнфо. Второй президент Армении Роберт Кочарян заболел коронавирусом. Об этом 19 июля на заседании суда по делу второго президента и других заявил адвокат Айк Алумян.

По его словам, сданный Робертом Кочаряном 14 июля тест дал положительный результат, и по этой причине второй президент не может присутствовать на заседании суда.

Судья Анна Данибекян, принимая во внимание представленные обоснования, перенесла судебное заседание на 20 июля.

Напомним, что Роберт Кочарян и бывший вице-премьер Армен Геворкян проходят обвиняемыми по уголовному делу. Кочаряну инкриминируют получение взятки в особо крупном размере, а бывшему вице-премьеру - отмывание денег.