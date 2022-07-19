Вторник, 19 Июля 2022 15:11

АрмИнфо. Озеро Севан вновь находится в стадии интенсивного цветения. Об этом сообщает Министерство окружающей среды Армении.

Ведомство отмечает, что процесс цветения в основном обусловлен большим количеством соединений фосфора и азота, высокой температурой

воды, довольно значительной интенсивностью света, сокращением слоя гиполимния в малом Севане и его отсутствием в большом Севане в связи

с понижением уровня озера. Ведомство осуществляет меры и шаги для восстановления экосистемы озера Севан и решения проблемы активизации

сине-зеленых водорослей как одного из последствий ее нарушения.

В частности, речь идет о регулировании промышленного лова сига в озере, пополнении рыбных запасов, разработке плана управления водным бассейном Севана, утверждении стандартов воды озера Севан. В рамках программы мероприятий проводятся мероприятия по демонтажу незаконных и списанных построек на берегу озера Севан, ведется работа по вырубке леса на покрытых водой территориях, решается проблема с вывозом мусора. В вопросе управления сточными водами планируется провести техническое перевооружение Гаварской механической очистной станции, а также создать систему очистки и отвода сточных вод поселков Варденик и Цовинар в бассейне озера Севан. .

<Уважаемые граждане, своими шагами мы должны последовательно добиваться постепенного сокращения и полного исключения антропогенных факторов, представляющих угрозу для экосистемы озера Севан, и, как производных от них, природных явлений. Давайте совместными усилиями восстановим наше национальное богатство, экосистему озера Севан и обеспечим ее целостность ответственным отношением каждого из нас>, - говорится в сообщении.