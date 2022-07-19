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 Вторник, 19 Июля 2022 15:11
Давид Степанян

Отношения между Арменией и Израилем не направлены против третьих стран

Отношения между Арменией и Израилем не направлены против третьих стран

АрмИнфо.В интервью АрмИнфо президент ICES, директор Института стран Восточной Европы и СНГ д-р Александр Цинкер комментирует текущий уровень, проблемы и перспективы армяно-израильских отношений. Делится видением отношений Израиля с Турцией и Ираном.

- В апреле 2022-го отмечалось 30-летие установления дипломатических отношений между Арменией и Израилем. На первый взгляд, к сожалению, мы в этом не очень преуспели за эти 30 лет...

- К сожалению. Особенно с учетом того, что в этот день главы МИД двух стран, как полагается, обменялись посланиями, в которых выражалась уверенность в дальнейшем развитии сотрудничества и присутствовало мнение, что общий потенциал, существующий между двумя народами, еще не раскрыт в полной мере. Так почему же за 30 лет отношения между странами не получили должного развития? После распада СССР вновь образованные самостоятельные государства невольно попали в геополитическое мировое противостояние. Страны Южного Кавказа стали участниками двух незримых геополитических осей. Одну из них образовали Россия, Армения, Иран и Сирия, а другую - США, Израиль, Турция, Азербайджан. При таком раскладе сил в регионе Армения и Израиль, не имея никаких причин для вражды, оказались по разные стороны баррикад, а любые попытки диалога между Арменией и Израилем воспринимались Турцией или Ираном как <предательство>.

Тем не менее, первая серьезная попытка установить контакты с Тель-Авивом была предпринята Ереваном в мае 1999 года. Тогда в армянской столице состоялся первый раунд переговоров представителей внешнеполитических ведомств двух стран. Это событие вызвало чрезвычайное раздражение Анкары и Тегерана. Несмотря на реакцию иранских партнеров, в январе 2000 года армянский президент впервые посетил Еврейское государство. Однако далее развитие двусторонних отношений было прервано интифадой <Аль-Акса>, начавшейся осенью того же года. Только через несколько лет двусторонние отношения между странами вновь активизировались - как в рамках контактов в комиссиях ООН, так и на межправительственном уровне.

2005 год оказался наиболее выдающимся с точки зрения армяно-израильских отношений, в первую очередь, благодаря усилиям Еревана. В мае Иерусалим посетила крупнейшая в истории двусторонних контактов армянская делегация в составе 80 человек. Среди них были армянские министры, Католикос всех армян Гарегин II, высокопоставленные дипломаты и крупные бизнесмены. По итогам визита Католикос провозгласил <начало новой эры в отношениях между евреями и армянами>. И действительно, постепенно отношения между странами начали развиваться, как по линии внешнеполитических ведомств, так и в области экономики, медицины и туризма. Положительную роль в этом сыграла деятельность межпарламентских групп дружбы в Армении и Израиле, а также открытие прямых авиарейсов Ереван - Тель-Авив. Большие надежды связывались с открытием посольства Армении в Израиле. Однако 44-дневная война в Карабахе, поставки Израилем военной техники Азербайджану во время боевых действий, и, как реакция на это, волна антиизраилизма в Армении перечеркнули многие, готовые к реализации, совместные проекты.

- Война и роль Израиля в этой войне остались в прошлом и не без осадка. Но есть ли возможности для прогресса?

- Думаю, что в развитии отношений между Израилем и Арменией есть конструктивная составляющая, поэтому можно надеяться, что в самом ближайшем будущем существенный прогресс в этом направлении возможен. Об этом говорит и новый посол Армении в Израиле Арман Акопян, который 3 месяца назад прибыл в Тель-Авив, где продолжает работать посольство Республики Армения.  Опытный дипломат, да еще и говорящий на иврите, четко определил, что отношения между Арменией и Израилем не будут направлены против третьих стран и являются независимыми. Кроме естественного политического диалога, господин посол считает, что два народа, ориентированных на интеллектуальную деятельность, могут многое создать в духовной и гуманитарной сферах, а также в различных областях народного хозяйства, особенно в сельском хозяйстве, медицине, сфере информационных технологий и High-tech.

Необходимо отметить, что и Израиль в последние дни тоже проявил определенную активность. В Ереван с визитом прибыл новый посол Израиля в Армении Иоэль Лион (к сожалению, резиденция - Иерусалим), который вручил верительные грамоты президенту Армении Ваагну Хачатуряну. На встрече представители двух сторон подтвердили обоюдную готовность приложить усилия для полного использования имеющегося потенциала в областях, представляющих взаимный интерес.  Речь, в частности, шла о сферах воздушного сообщения, сельского хозяйства, здравоохранения, информационных технологий, торговли и туризма. Очень хочется надеяться, что активизация представителей внешнеполитических ведомств двух стран может стать хорошим поводом для придания нового содержания армяно-израильским отношениям.

- Долгое время политические отношения между Турцией и Израилем были достаточно напряжены. Но особенно в последний период Эрдоган начал делать неприкрытые реверансы в адрес Тель-Авива. Что-то изменилось в Израиле или может в самой Турции или же данная ситуация обусловлена Ираном?

- Времена, когда Турция была одним из важнейших стратегических союзников Израиля на Ближнем Востоке остались в прошлом. Однако события последних месяцев, безусловно, можно охарактеризовать как <активизацию сторон>, вызванную экономическими интересами Турции и региональными интересами Израиля, а не желанием возродить <любовь> после бурного десятилетия неприязни. Во внешнеполитическом ведомстве Израиля понимают, что Эрдоган не изменился, что ему не нравится еврейское государство, и он может обернуться против Израиля в любой момент, но он трезвый лидер. Сейчас он испытывает серьезные проблемы на многих фронтах, приближаются выборы, и ему крайне необходимы прочные политические и экономические союзы в целом, и с Израилем, в частности. Израиль, в свою очередь, готов на реализацию совместных проектов в области безопасности, торговли и туризма, но с определенной долей осторожности.

Сегодня газ является основным стимулом для улучшения отношений. В последние годы Израиль стал ведущим поставщиком природного газа в регионе. В настоящее время он поставляет большие объемы в Египет и Иорданию. Как результат, Израиль стал ведущим партнером Восточно­средиземноморского газового форума в Каире, в который также входят Греция, Кипр, Египет, Италия, Иордания и Палестинская автономия. Турцию не пригласили в этот круг, и изолированный Эрдоган даже предпринял ряд попыток, чтобы сорвать договорённости сторон, вплоть до военной блокады греческих островов в Эгейском море. Президент Турции предлагает поставлять израильский природный газ в Европу. Эта тема обсуждалась и на недавней встрече президентов Израиля и Турции. Однако, израильские представители заявили, что сотрудничество возможно если оно не будет подрывать союз Израиля с Грецией и Кипром.

Это сближение не могло пройти мимо иранских властей, у которых свои счеты с <сионистским образованием> (так они называют Израиль). Видимо, с целью воспрепятствовать нормализации отношений между Турцией и Израилем, была спланирована операция иранской разведки, предполагающая проведение ряда терактов против израильских туристов на территории Турции. При содействии Турции был сорван план иранских боевиков, уже находившихся на турецкой территории.  В операции по нейтрализации угрозы участвовали силы безопасности Израиля совместно с Национальной разведывательной организацией Турции (MIT). Координация усилий спецслужб показала, что при совпадении интересов, стороны могут сотрудничать даже в области безопасности.

- Продолжает ли Иран оставаться главной головной болью Израиля? В каком направлении развиваются тенденции? И чем обусловлены в реальности последние удары израильской авиации по территории Сирии?

Да, продолжает. Причем, эта головная боль только усиливается. Израиль ничего не имеет против иранского народа, но иранский режим аятолл, не признающий Израиль и считающий, что <сионистское образование> должно исчезнуть с мировых карт, представляет для руководства и граждан Израиля серьезную угрозу. Причем, это относится не только к самому Ирану, но к про- иранским террористическим образованиям в Сирии и Ливане (Хезболла) и ХАМАСу в секторе Газа.  Армии обороны Израиля приходится предотвращать любые попытки переброски вооружений из Ирана этим террористическим организациям. Поэтому не удивительно, что Израиль периодически проводит воздушные операции по уничтожению караванов с вооружением, проходящих по сирийской территории и предназначенных для Хезболлы и про-иранской сирийской милиции. При этом, во время атак осуществляется полная координация с российским военным руководством в Сирии. Это позволяет предотвратить непреднамеренные столкновения во время ударов по иранским целям и поставкам оружия в Сирию. Такой механизм продолжает работать и сейчас, после начала военных действий России в Украине.

Отдельной проблемой остается ядерная программа Ирана, активная реализация которой уже не скрывается в самом Тегеране. В интервью катарскому телеканалу Al-Jazeera глава стратегического совета Ирана по международным отношениям Камаль Харрази заявил, что Исламская республика обладает техническими возможностями для производства ядерной бомбы. Он отметил, что его страна готова нанести удар по Израилю в случае, если "ядерные объекты Ирана будут атакованы".

ЦАХАЛ в последние годы как никогда активно готовится к войне с Ираном. ВВС отрабатывают рейды по ядерным объектам Исламской республики, и в свете вероятного краха переговоров с Тегераном эта опция становится все более реальной. -

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