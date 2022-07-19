Вторник, 19 Июля 2022 15:10

АрмИнфо.Вывод подразделений Вооруженных сил Республики Армения из Нагорного Карабаха - вполне закономерный процесс, после прекращения огня и размещения в Нагорном Карабахе миротворческого контингента Российской Федерации. Об этом в интервью государственному агентству <Арменпресс> заявил секретарь Совета безопасности РА Армен Григорян, отметив, что этот процесс завершится в сентябре.

В этой связи он подчеркнул, что, как и ранее, функции по обеспечению безопасности Нагорного Карабаха выполняла Армия обороны Арцаха. <И в этом отношении ничего не меняется>, - сказал он, добавив, что размещение российских миротворческих сил также должно быть гарантией безопасности.

При этом, коснувшись событий в с.Парух, Григорян заметил, что произошедшее является грубым нарушением трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года и международного права. Сославшись на заверения российской стороны, секретарь Совбеза выразил надежду, что российские миротворческие силы обеспечат вывод из зоны своей ответственности в Нагорном Карабахе незаконно вторгшиеся азербайджанские подразделения.

<Присутствие российских миротворческих сил само по себе свидетельствует о признании Россией существования реальной онтологической опасности для населения Нагорного Карабаха>, - подчеркнул он.

Напомним, что 24 марта стало известно, что ВС Азербайджана нарушив линию соприкосновения, вторглись в село Парух Аскеранского района Арцаха и пытались захватить стратегическую высоту Караглух. Данные территории находятся в зоне ответственности российских миротворцев. Страны сопредседатели МГ ОБСЕ призвали Азербайджан восстановить линию соприкосновения от 23 марта. Однако ВС Азербайджана продолжают находиться на высоте Караглух, в результате чего более 400 человек не могут вернуться в свои дома.

Глава МИД РФ Сергей Лавров 9 июня комментируя ситуацию вокруг карабахского села Парух, куда еще 24 марта вторглись ВС Азербайджана отметил, что российские военные, держат этот вопрос в качестве одного из своих приоритетов, о чем хорошо осведомлены армянские коллеги. "Там уже есть определенные результаты с точки зрения деэскалации обстановки на земле. И у нас есть понимание, что в рамках уже начинающейся предметной работы по делимитации эти вопросы будут рассматриваться и обязательно решатся", - сказал российский министр.

Отметим также что 15 июля на совещании, посвященным итогам полугодия, президент АР Ильхам Алиев обвинил Армению в невыполнении обязательства о выводе своих войск с территории Азербайджана после подписания мирного соглашения 10 ноября 2020 года. Декларация 10 ноября фактически является актом капитуляции Армении, и Армения, как проигравшая сторона в войне, взяла на себя обязательства. Эти обязательства там четко обозначены. Одним из них является вывод армянских вооруженных сил из Карабаха. <Мы неоднократно поднимали этот вопрос, но Армения продлевает его. В то же время мы поднимали этот вопрос перед российским военным руководством, и несколько месяцев назад во время визита в Азербайджан высокопоставленный сотрудник Минобороны России пообещал нашему Министерству обороны, что до июня армянские вооруженные формирования будут выведены из Карабаха. Но сегодня уже середина июля, а этот вопрос еще не решен>, - отметил Алиев