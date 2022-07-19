Вторник, 19 Июля 2022 14:58

АрмИнфо. На 63-й Международной олимпиаде по математике школьники из Армении завоевали 2 серебряные и 4 бронзовые медали. Об этом говорится в сообщении Министерства образования, науки, культуры и спорта РА.

Согласно источнику, олимпиада, организатором проведения которой выступила Норвегия, прошла в Осло 6-16 июля в два теоретических тура.

В олимпиаде приняли участие 589 школьников из 104 стран, из них 521 юноша и 68 девушек. Армянскую команду представляли 6 студентов, 5 из них - специализированную физико-математическую школу им. А Шагиняна и один - колледж <Квант>. Ученики специализированной школы Ваагн Ованнисян и Рубен Амбарцумян завоевали серебряные медали, а учащиеся этой же школы Айк Карапетян, Ваграм Асатрян, Арег Мкртчян, а также учащийся школы <Квант> Араик Халатян - бронзовые медали. Команда Армении заняла 26 позицию в общекомандном зачете.

Напомним, что на 62-й Международной олимпиаде по математике, которая проходила в режиме онлайн, сборная Армении завоевала 2 серебряные и 3 бронзовые медали.